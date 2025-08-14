Українська компанія реконструює 43-кілометрову ділянку дороги в Молдові: деталі угоди
Київ • УНН
Українська компанія "Автомагістраль-Південь" уклала договір на реконструкцію 43-кілометрової ділянки автошляху R34 в Молдові. Вартість контракту складає 57,1 млн євро, фінансування надає ЄБРР.
Українська компанія "Автомагістраль-Південь" і Національна дорожня адміністрація Молдови уклали договір на реконструкцію 43-кілометрової ділянки автошляху R34, який прямує до порту Джурджулешти. Про це повідомила пресслужба компанії у Facebook, передає УНН.
Деталі
Ремонтні роботи фінансуються Європейським банком інвестицій (ЄБРР). Загальна вартість контракту становить 57,1 млн євро. Ділянка траси знаходиться між містами Кагул та Кантемір.
Траса R-34 проходить вздовж кордону з Румунією, де знаходиться 6 пунктів пропуску. Відновлення траси має значення не лише для розвитку місцевих громад, але й для покращення логістики між Молдовою та ЄС
Компанія "Автомагістраль-Південь" працює у Молдові з 2019 року. Це їхній третій контракт у цій сусідній з Україною державі.
Наразі ми завершуємо роботи на обході міста Вулканешти – як і обіцяли – раніше зазначеного в контракті терміну
