Українська компанія реконструює 43-кілометрову ділянку дороги в Молдові: деталі угоди

Українська компанія "Автомагістраль-Південь" і Національна дорожня адміністрація Молдови уклали договір на реконструкцію 43-кілометрової ділянки автошляху R34, який прямує до порту Джурджулешти. Про це повідомила пресслужба компанії у Facebook, передає УНН.

Деталі

Ремонтні роботи фінансуються Європейським банком інвестицій (ЄБРР). Загальна вартість контракту становить 57,1 млн євро. Ділянка траси знаходиться між містами Кагул та Кантемір.

Траса R-34 проходить вздовж кордону з Румунією, де знаходиться 6 пунктів пропуску. Відновлення траси має значення не лише для розвитку місцевих громад, але й для покращення логістики між Молдовою та ЄС – йдеться в заяві.

Компанія "Автомагістраль-Південь" працює у Молдові з 2019 року. Це їхній третій контракт у цій сусідній з Україною державі.

Наразі ми завершуємо роботи на обході міста Вулканешти – як і обіцяли – раніше зазначеного в контракті терміну - заявив генеральний директор компанії «Автомагістраль-Південь» Микола Тимофеєв.

Нагадаємо

