Українська компанія реконструює 43-кілометрову ділянку дороги в Молдові: деталі угоди

13 серпня, 19:25
Кабмін пропонує посилити відповідальність за порушення комендантської години
13 серпня, 16:57
Трамп назвав умову зустрічі з путіним та Зеленським
13 серпня, 15:45
Ми узгодили 5 спільних принципів щодо завершення війни: Зеленський про перемовини із президентом США та європейськими лідерами
Ексклюзив
13 серпня, 14:07
Defence City − можливість не втратити авіацію: у Верховній Раді працюють над підтримкою галузі
13 серпня, 13:29
Кількість цивільних жертв в Україні у липні досягла трирічного максимуму, більше було лише на початку вторгнення рф - ООН
Ексклюзив
13 серпня, 12:02
Військовий оглядач про Ми-8: передача контролю за ремонтом компанії з російським слідом – це ризик
Ексклюзив
13 серпня, 10:06
У Запоріжжі чоловік стріляв по ТЦК - поліція
Ексклюзив
13 серпня, 09:48
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
13 серпня, 09:00
Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців
Ексклюзив
13 серпня, 08:39
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Були присутні Джей Ді Венс та Кіт Келлог: Зеленський та ОП розкрили деталі засідання "коаліції охочих"
13 серпня, 19:54
"Я не такий диктатор": президент Сербії Вучич зробив заяву щодо другого терміну
13 серпня, 20:26
США і росія обговорюють "окупацію" України за моделлю Ізраїлю - The Times
00:06
Масові протести у Сербії: відомо про десятки поранених
01:04
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: росія не збирається йти на поступки - ISW
04:22
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
Ексклюзив
13 серпня, 09:48
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
13 серпня, 08:39
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"
13 серпня, 06:18
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти
12 серпня, 17:43
Правовий парадокс або як Верховний Суд по різному застосував одну і ту саму норму закону в аналогічних справах
12 серпня, 16:50
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Фрідріх Мерц
Емманюель Макрон
Денис Шмигаль
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Європа
Німеччина
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів
13 серпня, 14:38
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу
13 серпня, 12:40
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіці
13 серпня, 06:39
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на Ібіці
13 серпня, 05:47
Прем'єру "Шрек 5" офіційно відкладено: нову дату виходу у кінотеатрах вже встановлено
12 серпня, 18:19
Brent
Криптовалюта
WhatsApp
Крилата ракета
Безпілотний літальний апарат

Українська компанія реконструює 43-кілометрову ділянку дороги в Молдові: деталі угоди

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Українська компанія "Автомагістраль-Південь" уклала договір на реконструкцію 43-кілометрової ділянки автошляху R34 в Молдові. Вартість контракту складає 57,1 млн євро, фінансування надає ЄБРР.

Українська компанія реконструює 43-кілометрову ділянку дороги в Молдові: деталі угоди

Українська компанія "Автомагістраль-Південь" і Національна дорожня адміністрація Молдови уклали договір на реконструкцію 43-кілометрової ділянки автошляху R34, який прямує до порту Джурджулешти. Про це повідомила пресслужба компанії у Facebook, передає УНН.

Деталі

Ремонтні роботи фінансуються Європейським банком інвестицій (ЄБРР). Загальна вартість контракту становить 57,1 млн євро. Ділянка траси знаходиться між містами Кагул та Кантемір.

Траса R-34 проходить вздовж кордону з Румунією, де знаходиться 6 пунктів пропуску. Відновлення траси має значення не лише для розвитку місцевих громад, але й для покращення логістики між Молдовою та ЄС

– йдеться в заяві.

Компанія "Автомагістраль-Південь" працює у Молдові з 2019 року. Це їхній третій контракт у цій сусідній з Україною державі.

Наразі ми завершуємо роботи на обході міста Вулканешти – як і обіцяли – раніше зазначеного в контракті терміну

- заявив генеральний директор компанії «Автомагістраль-Південь» Микола Тимофеєв.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що Україна і Румунія домовилися активізувати роботу над будівництвом мосту через річку Тису.

Євген Устименко

СуспільствоЕкономікаНовини Світу
Європейський Союз
Румунія
Україна
Молдова