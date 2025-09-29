Парк-пам'ятку Високий Замок у Львові захистять від руйнувань: планують масштабну реконструкцію
Київ • УНН
У Львові планують укріпити копець на Високому Замку для запобігання зсувам та руйнуванням. Проєкт реконструкції 120-річного насипу вже подано, роботи очікуються у 2026 році.
Для протидії можливому руйнуванню, копець - штучний насип на Високому замку, який почали насипати ще у другій половині 19 сторіччя - буде спеціальним чином укріплено. Передає УНН із посиланням на телеграм-канал Львівської міської ради.
Деталі
У Львові готуються до реконструкції 120-річного штучного насипу (копця) у парку-пам'ятці Високий Замок. У зв'язку з виявленою загрозою зсувів та руйнування, у цілях запобігання небезпечної експлуатації відвідувачами, було сформовано проєк, який за повідомленням пресслужби Львівської міської ради вже "подали проєкт до системи DREAM".
У місті сподіваються розпочати роботи у 2026 році. Про це зокрема зазначила керівниця управління екології у Львівській міській раді Галина Микітчак.
Довідка
Вважається, що історія Високого Замку у Львові починається з давніх часів. Місце було облаштовано у якості оборонної фортеці, яка була резиденцією короля Русі Лева Даниловича - сина короля Данила Галицького. А саме пам'ятка Високий Замок у Львові була зведена у другій половині XIV століття.
ЇЇ побудували на замовлення короля Казимира III Великого, останнього представника польської династії П'ястів. За офіційною інформацією Управління екології та природних ресурсів, штучний насип (Копець) почали облаштовувати у 1869 році, але роботи тривали до 1900 року. Копець створили насипним способом, втім не облаштували водовідведення. За багато років експлуатації насип поступово руйнувався.
Нагадаємо
У серпні стало відомо, що масштабна реконструкція Дарницького шляхопроводу в Києві наближається до завершення.
