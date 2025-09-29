Парк-пам'ятку Високий Замок у Львові захистять від руйнувань: планують масштабну реконструкцію

$41.480.01
Ексклюзив
14:44 • 16756 перегляди
Золото по $3 800: чому ринок випередив прогнози та що це означає для глобальної економіки
13:55 • 19468 перегляди
Шестиденний блекаут на ЗАЕС: у Держатомрегулювання попередили про серйозні загрози для ядерної та радіаційної безпеки
Ексклюзив
12:39 • 27784 перегляди
Гостра реакція на стрес: що це таке, ознаки та способи боротьби
29 вересня, 11:33 • 32584 перегляди
Магнітні бурі у жовтні 2025: коли очікувати та як підготуватися
29 вересня, 10:00 • 20347 перегляди
ЄС планує обмежити пересування російських дипломатів у Європі через загрозу підривної діяльності
29 вересня, 07:20 • 21867 перегляди
Добропільський контрнаступ: Сирський повідомив, що частина ворожих підрозділів в оточенні, звільнено 175 кв. км території
29 вересня, 06:17 • 14329 перегляди
Золото встановило історичний рекорд у $3800 за унцію: яка причина
29 вересня, 05:05 • 29146 перегляди
Трамп дозволив Україні завдавати далекобійних ударів по території рф - Келлог
Ексклюзив
28 вересня, 08:59 • 48947 перегляди
Нові можливості та обережність у планах: астропрогноз для всіх знаків зодіаку на 29 вересня - 5 жовтняPhoto
Ексклюзив
28 вересня, 08:33 • 70276 перегляди
Крадіжка дитячих колготок: злодії пробирались тунелем та різали стіну
Рейдерство замість правосуддя: історія десятирічного переслідування НАБУ бізнесмена Федоричева29 вересня, 10:08 • 27954 перегляди
Порівняння цін на ліки: як доступні аналоги витісняють брендові препаратиPhoto29 вересня, 10:29 • 29452 перегляди
Вікторія Бекхем натякнула на возз'єднання Spice Girls на концерті Oasis - Daily МailPhoto29 вересня, 10:42 • 22149 перегляди
рф хоче підключити ЗАЕС до своєї енергосистеми попри ризики ядерного інциденту – Сибіга 29 вересня, 11:40 • 12692 перегляди
Якої зими варто очікувати в цьому році: прогнози
Ексклюзив
14:40 • 19738 перегляди
Золото по $3 800: чому ринок випередив прогнози та що це означає для глобальної економіки
Ексклюзив
14:44 • 16740 перегляди
Якої зими варто очікувати в цьому році: прогнози
Ексклюзив
14:40 • 19840 перегляди
Гостра реакція на стрес: що це таке, ознаки та способи боротьби
Ексклюзив
12:39 • 27769 перегляди
Магнітні бурі у жовтні 2025: коли очікувати та як підготуватися29 вересня, 11:33 • 32568 перегляди
Порівняння цін на ліки: як доступні аналоги витісняють брендові препаратиPhoto29 вересня, 10:29 • 29509 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віктор Орбан
Борис Пісторіус
Ян Ліпавський
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Польща
Данія
Найважче рішення у житті: відомий гонщик Гамільтон поділився сумною новиною про свого пса РоскоVideo15:05 • 4998 перегляди
Трамп пригрозив 100% мита на іноземні фільми13:59 • 8758 перегляди
Вікторія Бекхем натякнула на возз'єднання Spice Girls на концерті Oasis - Daily МailPhoto29 вересня, 10:42 • 22191 перегляди
Bad Bunny стане хедлайнером шоу у перерві Супербоулу 2026 року29 вересня, 07:05 • 34507 перегляди
У США затримали боксера Теренса Кроуфорда в його день народження: що відомоPhotoVideo29 вересня, 01:17 • 31389 перегляди
The Guardian
MIM-104 Patriot
Безпілотний літальний апарат
Ракетний комплекс "Панцир"
Saab JAS 39 Gripen

Парк-пам'ятку Високий Замок у Львові захистять від руйнувань: планують масштабну реконструкцію

Київ • УНН

 • 178 перегляди

У Львові планують укріпити копець на Високому Замку для запобігання зсувам та руйнуванням. Проєкт реконструкції 120-річного насипу вже подано, роботи очікуються у 2026 році.

Парк-пам'ятку Високий Замок у Львові захистять від руйнувань: планують масштабну реконструкцію

Для протидії можливому руйнуванню, копець - штучний насип на Високому замку, який почали насипати ще у другій половині 19 сторіччя - буде спеціальним чином укріплено. Передає УНН із посиланням на телеграм-канал Львівської міської ради.

Деталі

У Львові готуються до реконструкції 120-річного штучного насипу (копця) у парку-пам'ятці Високий Замок. У зв'язку з виявленою загрозою зсувів та руйнування, у цілях запобігання небезпечної експлуатації відвідувачами, було сформовано проєк, який за повідомленням пресслужби Львівської міської ради вже "подали проєкт до системи DREAM".

Українська компанія реконструює 43-кілометрову ділянку дороги в Молдові: деталі угоди14.08.25, 08:51 • 3305 переглядiв

У місті сподіваються розпочати роботи у 2026 році. Про це зокрема зазначила керівниця управління екології у Львівській міській раді Галина Микітчак.

Довідка

Вважається, що історія Високого Замку у Львові починається з давніх часів. Місце було облаштовано у якості оборонної фортеці, яка була резиденцією короля Русі Лева Даниловича - сина короля Данила Галицького. А саме пам'ятка Високий Замок у Львові була зведена у другій половині XIV століття.

ЇЇ побудували на замовлення короля Казимира III Великого, останнього представника польської династії П'ястів. За офіційною інформацією Управління екології та природних ресурсів, штучний насип (Копець) почали облаштовувати у 1869 році, але роботи тривали до 1900 року. Копець створили насипним способом, втім не облаштували водовідведення. За багато років експлуатації насип поступово руйнувався.

Нагадаємо

У серпні стало відомо, що масштабна реконструкція Дарницького шляхопроводу в Києві наближається до завершення.

Історичну пам'ятку-церкву у Бостоні перетворять на доступне житло20.09.25, 14:28 • 4170 переглядiв

Ігор Тележніков

СуспільствоПогода та довкілля
Львів