Бункер на Алясці перетворився на "діснеївський замок": завершення будівництва тривало 40 років

На Алясці є будинок, зовнішнє оздоблення якого повертає до казкових сюжетів мультфільмів студії Дісней. Але ці декорації, насправді результат с 40-річної натхненної праці - казковий дім починався як бункер, завданням якого було перш за все зігріти господаря. Про це пише УНН із посиланням на Realtor.

Деталі

На далекій Алясці стоїть стоїть незавичайний будинок, який виглядає так, ніби його перенесли прямо з мультфільму Діснея. Його башточки, барвисті стіни та звивисті садові доріжки слугували б ідеальними декораціями для казкового фільму. Але наспраді, цей затишний комплекс - є результатом 40-річної історії наполегливої праці та віри у мистецьке диво.

Власники будинку Грег та Сьюзі Циммерман десятиліттями будували, перебудовували та вдосконалювали своє маленьке "село в лісі" у Фербенксі, штат Аляска - зазначає видання Realtor, що пише про об'єкти нерухомості у різних куточках світу.

Як з'явився будинок

У цій суворій місцевості, казковий дім починався як підземне житло у стилі бункера. Власник Грег, державний службовець, жив у ньому в 1980 році, він мав у ньому лише з дров’яну піч для тепла. Але згодом, місце стало фундаментом будинку площею 3165 квадратних футів (майже 300 кв.м).

Завдяки Сьюзі, супутниці Грега, яка захоплася створенням будинку своєї мрії, сформувався дім з трьома спальнями, трьома ванними кімнатами. А також незвичайною прибудованою територією, з понад 150-ма різновидів багаторічних, дворічних рослин, чагарників та дерев. Усе це наразі створює на території маєтку кінематографічний антураж, вражаючи калейдоскопом кольорів під час короткого аляскинського літа.

Власники самі шукали натхнення і створювали "казку" власноруч

Казковий замок створювався поступово. Як пояснює власниця Сьюзі, вона гортала сторінки Architectural Digest та передавала ідеї своєму чоловіку Грегу.

Чіткого плану дизайну житла ніколи не було; він просто змінювався щоразу, коли в голову приходила якась ідея. - ідеться у матеріалі.

Вони методом проб та помилок дізналися, що підходить, а що ні для їхнього способу життя.

Все, що нам не подобалося, ми змінювали, щоб зробити правильно. Закривали вікно, переставляли двері. Ми просто зробили так, щоб це працювало на нас - розповідає Сьюзі.

Ми не будували його для продажу, показу чи враження. Ми збудували його так, щоб він був тим, у чому ми любимо жити, і він любить нас у відповідь - пояснює додає Грег.

Значна частина оздоблення, від різьблених шаф до детального оздоблення, була виконана Грегом.

Остання прибудова була завершена у 2008 році, хоча пара продовжувала вдосконалювати власність.

У результаті - дім став схожий на декорації Діснейленду. Власники отримали унікальне середовище, яка нагадує мініатюрне казкове село, заховане серед дерев.

"До нас приходило понад 150 людей... Кожному, хто хотів це побачити, ми показували будинок і сад", — каже Сьюзі.

Це найунікальніший з художнього боку будинок, який я коли-небудь оглядала - зазначає агент з продажу Крістін Тімм з Broker Associates з Фербенк.

Після десятиліть догляду за своїм будинком та вступу в новий розділ життя, Грег і Сьюзі вирішили передати свій будинок наступному доглядачеві, щоб забезпечити догляд за ним.

Догляд за садом і снігом... це стало рутиною. Я не хочу ніколи дійти до того моменту, коли ми не зможемо зберегти його таким, яким ми хочемо - пояснила власниця казкового замку.

Дикий будинок, який будували десятиліттями, і який перетворився у дім- "Діснейленду", виставляється на ринок за 750 тисяч доларів.

