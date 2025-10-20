Разноцветное стекло, камень и каскадный водопад: спроектированное художником ранчо в «сердце Калифорнии» снова ищет владельца

На границе Национального парка Джошуа-Три в США находится резиденция из нескольких небольших жилищ, спроектированных художником и создающих впечатление "пребывания в произведении искусства". Территория вместе со зданиями спустя годы снова выставлена на продажу, и среди интересного также то, что место имеет пространство для нового архитектурного самовыражения или добавления практических обновлений в жилье.

Передает УНН со ссылкой на Realtor.

Детали

В самом сердце комплекса долины Юкка, штат Калифорния, на границе Национального парка Джошуа-Три, расположено "Ранчо ловца снов". Спроектированная художником резиденция имеет пол, выложенный плиткой из пенни, стены из камня и стеклянных бутылок, а также скульптурные жестяные потолки, которые создают ощущение, будто вы находитесь в произведении искусства.

Ранчо имеет площадь 5 акров и включает в себя несколько различных жилищ. Среди них:

большой купольный шатер;

гостевой дом;

бассейн со встроенными барными стульями;

водопад и спа-центр, окруженные валунами.

Интересно, что указанные валуны образуют естественный грот вокруг бассейна. Этот грот встроен в землю и оснащен "каскадным водопадом".

Итак, на территории Западных холмов, это поместье получило название "Ранчо ловца снов". Главный дом был построен в 1957 году. Его проект сделан художником на заказ.

Бункер на Аляске превратился в "диснейский замок": завершение строительства длилось 40 лет

Как утверждают очевидцы, интерьер действительно впечатляет. Там можно найти много чего:

скульптурные стены;

встроенные камни;

разноцветные стеклянные бутылки в композиции стен;

мозаичные полы, наполненные пенни;

изысканные потолки из дерева и жести.

Комментарий агента по продаже недвижимости

Считается, что женщина, которая владела домом до моей клиентки, смотрела на дом как на свое полотно. Это было выражением ее художественных способностей, и название "Ранчо ловца снов" было названо потому, что, как говорят, многие ее вдохновения исходили из ее снов - пояснила Рейган Рихтер, представительница компании Compass.

Интересная деталь. Кроме 5 акров ранчо, есть также соседний участок площадью 2,06 акра. Он тоже сейчас включен в продажу вместе.

Это недвижимость, приносящая доход. Ее можно использовать как частное убежище, для проведения ретритов или как место отдыха - говорится в пояснении.

Последний раз недвижимость продавалась в апреле 2021 года за 1,99 миллиона долларов. Сейчас она выставлена на продажу за 1,35 миллиона долларов.

Напомним

Знаменитое поместье середины века в стиле модерн в Палм-Спрингс в американском штате Калифорния, которое когда-то принадлежало голливудскому актеру Уильяму Холдену, выставлено на продажу за 10,99 миллиона долларов.

Сколько стоят строительные услуги и где самый большой спрос: аналитика