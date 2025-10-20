$41.730.10
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Разноцветное стекло, камень и каскадный водопад: спроектированное художником ранчо в «сердце Калифорнии» снова ищет владельца

Киев • УНН

 • 866 просмотра

В Калифорнии, на границе Национального парка Джошуа-Три, продается ранчо «Ловец снов» с уникальным дизайном художника. Недвижимость площадью 5 акров, включающая несколько жилищ, предлагается за 1,35 миллиона долларов.

Разноцветное стекло, камень и каскадный водопад: спроектированное художником ранчо в «сердце Калифорнии» снова ищет владельца

На границе Национального парка Джошуа-Три в США находится резиденция из нескольких небольших жилищ, спроектированных художником и создающих впечатление "пребывания в произведении искусства". Территория вместе со зданиями спустя годы снова выставлена на продажу, и среди интересного также то, что место имеет пространство для нового архитектурного самовыражения или добавления практических обновлений в жилье.

Передает УНН со ссылкой на Realtor.

Детали

В самом сердце комплекса долины Юкка, штат Калифорния, на границе Национального парка Джошуа-Три, расположено "Ранчо ловца снов". Спроектированная художником резиденция имеет пол, выложенный плиткой из пенни, стены из камня и стеклянных бутылок, а также скульптурные жестяные потолки, которые создают ощущение, будто вы находитесь в произведении искусства.

Ранчо имеет площадь 5 акров и включает в себя несколько различных жилищ. Среди них:

  • большой купольный шатер;
    • гостевой дом;
      • бассейн со встроенными барными стульями;
        • водопад и спа-центр, окруженные валунами.

          Интересно, что указанные валуны образуют естественный грот вокруг бассейна. Этот грот встроен в землю и оснащен "каскадным водопадом".

          Итак, на территории Западных холмов, это поместье получило название "Ранчо ловца снов". Главный дом был построен в 1957 году. Его проект сделан художником на заказ.

          Бункер на Аляске превратился в "диснейский замок": завершение строительства длилось 40 лет13.10.25, 13:02 • 5349 просмотров

          Как утверждают очевидцы, интерьер действительно впечатляет. Там можно найти много чего:

          • скульптурные стены;
            • встроенные камни;
              • разноцветные стеклянные бутылки в композиции стен;
                • мозаичные полы, наполненные пенни;
                  • изысканные потолки из дерева и жести.

                    Комментарий агента по продаже недвижимости

                    Считается, что женщина, которая владела домом до моей клиентки, смотрела на дом как на свое полотно. Это было выражением ее художественных способностей, и название "Ранчо ловца снов" было названо потому, что, как говорят, многие ее вдохновения исходили из ее снов

                    - пояснила Рейган Рихтер, представительница компании Compass.

                    Интересная деталь. Кроме 5 акров ранчо, есть также соседний участок площадью 2,06 акра. Он тоже сейчас включен в продажу вместе.

                    Это недвижимость, приносящая доход. Ее можно использовать как частное убежище, для проведения ретритов или как место отдыха

                    - говорится в пояснении.

                    Последний раз недвижимость продавалась в апреле 2021 года за 1,99 миллиона долларов. Сейчас она выставлена на продажу за 1,35 миллиона долларов.

                    Напомним

                    Знаменитое поместье середины века в стиле модерн в Палм-Спрингс в американском штате Калифорния, которое когда-то принадлежало голливудскому актеру Уильяму Холдену, выставлено на продажу за 10,99 миллиона долларов.

                    Сколько стоят строительные услуги и где самый большой спрос: аналитика18.10.25, 12:59 • 46310 просмотров

                    Игорь Тележников

                    Недвижимость
                    Калифорния
                    Соединённые Штаты