Різнокольорове скло, камінь та каскадний водоспад: спроєктоване художником ранчо у "серці Каліфорнії", знову шукає власника

На межі Національного парку Джошуа-Трі у США, знаходиться резиденція з кількох невеликих осель, що були спроектовані художником та створюють враження "перебування у витворі мистецтва". Територія разом з будівлями через роки знову виставлена на продаж, і серед цікавого також те, що місце має простір для нового архітектурного самовираженння, або додавання практичних оновлень у житло.

В самому серці комплексу долини Юкка, штат Каліфорнія, на межі Національного парку Джошуа-Трі, розташовано "Ранчо ловця снів". Спроектоване художником резиденція має підлогу, викладену плиткою з пенні, стіни з каменю та скляних пляшок, а також скульптурні бляшані стелі, які створюють відчуття, ніби ви перебуваєте у витворі мистецтва.

Ранчо має площу 5 акрів, і має у своєму складі кілька різних осель. Серед них:

великий купольний намет;

гостьовий будинок;

басейн з вбудованими барними стільцями;

водоспад та спа-центр, які оточені валунами.

Цікав, що зазначені валуни утворюють природний грот навколо басейну. Цей грот вбудований у землю та оснащений "каскадним водоспадом".

Отже на території Західних пагорбів, цей маєток отримав назву "Ранчо ловця снів". Головний будинок був побудований у 1957 році. Його проєкт зроблений художником на замовлення.

Як стверджують очевидці, інтер'єр дійсно вражає. Там можна знайти багато чого:

скульптурні стіни;

вбудоване каміння;

різнокольорові скляні пляшками у композиції стін;

мозаїчні підлоги, наповнені пенні;

вишукані стелі з дерева та жерсті.

Коментар агенту з продажу нерухомості

Вважається, що жінка, яка володіла будинком до моєї клієнтки, дивилася на будинок як на своє полотно. Це було вираженням її художніх здібностей, і назва "Ранчо ловця снів" була названа тому, що, як кажуть, багато її натхнення походило з її снів - пояснила Рейган Ріхтер, представниця компанії Compass.

Цікава деталь. Крім 5 акрів ранчо, є також сусідня ділянка площею 2,06 акра Вона теж наразі включена до продажу разом.

Це нерухомість, що приносить дохід. Її можна використовувати як приватний притулок, для проведення реколекцій або як місце відпочинку - ідеться у поясненні.

Востаннє нерухомість продавалася у квітні 2021 року за 1,99 мільйона доларів. Зараз її виставлено на продаж за 1,35 мільйона доларів.

