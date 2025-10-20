Різнокольорове скло, камінь та каскадний водоспад: спроєктоване художником ранчо у "серці Каліфорнії", знову шукає власника

$41.730.10
48.760.24
ukenru
12:10 • 1936 перегляди
Чи є ризик повернення графіків відключення світла - відповідь Укренерго
08:37 • 12786 перегляди
Президент розповів, на яких ділянках фронту вдалося покращити ситуацію
08:22 • 36583 перегляди
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину
08:16 • 20082 перегляди
Зеленський ініціює продовження воєнного стану та мобілізації в Україні: законопроекти вже в Раді
Ексклюзив
07:13 • 23891 перегляди
Кожна дитина-сирота після 18 років отримає житло: як працюватиме новий закон
07:07 • 7516 перегляди
ЄС розглядає можливість вступу нових країн без повного права голосу: Politico дізналося, як це може допомогти Україні
20 жовтня, 04:24 • 24180 перегляди
Трамп досі вирішує, чи давати Україні ракети Tomahawk – Венс
20 жовтня, 02:26 • 25795 перегляди
Президент США заперечує, що закликав Зеленського здати ДонбасVideo
19 жовтня, 18:24 • 64406 перегляди
Трамп закликав Зеленського прийняти умови москви, інакше путін "знищить" Україну - FT
Ексклюзив
19 жовтня, 15:10 • 105361 перегляди
Тиждень, що змінює світ навколо нас: астропрогноз на 20–27 жовтня Photo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
2м/с
82%
749мм
Популярнi новини
Всесвітній день боротьби з болем та Міжнародний день статистики: що ще відзначають 20 жовтня20 жовтня, 02:57 • 10148 перегляди
На Сумщині через обстріли рф пошкоджена залізниця: затримуються поїзди20 жовтня, 04:49 • 28891 перегляди
Україна та США готують контракт на постачання 25 систем Patriot - Зеленський07:56 • 14005 перегляди
Нова еліта українського бізнесу: рейтинг молодих підприємців, які будують глобальний бізнес попри війнуPhoto08:14 • 23140 перегляди
Голова дипломатії ЄС відповіла, чи не "ляпас" зустріч Трампа з путіним у Будапешті без європейців09:15 • 7412 перегляди
Публікації
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину08:22 • 36589 перегляди
Нова еліта українського бізнесу: рейтинг молодих підприємців, які будують глобальний бізнес попри війнуPhoto08:14 • 23361 перегляди
Тиждень, що змінює світ навколо нас: астропрогноз на 20–27 жовтня Photo
Ексклюзив
19 жовтня, 15:10 • 105364 перегляди
Український молодіжний сленг: словник сучасних слів та термінівPhoto19 жовтня, 08:35 • 72217 перегляди
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
Ексклюзив
17 жовтня, 07:15 • 151002 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Андрій Єрмак
Олексій Гончаренко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Китай
Словаччина
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Лопес розкрила ім'я актора, який найкраще цілується19 жовтня, 04:31 • 57506 перегляди
Нова кнопка Facebook дозволяє ШІ переглядати фото, які ви ще не завантажили18 жовтня, 06:19 • 58794 перегляди
Роками перебувала в його близькому колі: ЗМІ розсекретили нову кохану Емінема17 жовтня, 20:07 • 77812 перегляди
Сем Фендер отримав премію Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 жовтня, 10:57 • 76310 перегляди
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto15 жовтня, 15:48 • 102410 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Дипломатка
MIM-104 Patriot
ATACMS
МіГ-31

Різнокольорове скло, камінь та каскадний водоспад: спроєктоване художником ранчо у "серці Каліфорнії", знову шукає власника

Київ • УНН

 • 978 перегляди

У Каліфорнії, на межі Національного парку Джошуа-Трі, продається ранчо «Ловець снів» з унікальним дизайном художника. Нерухомість площею 5 акрів, що включає кілька осель, пропонується за 1,35 мільйона доларів.

Різнокольорове скло, камінь та каскадний водоспад: спроєктоване художником ранчо у "серці Каліфорнії", знову шукає власника

На межі Національного парку Джошуа-Трі у США, знаходиться резиденція з кількох невеликих осель, що були спроектовані художником та створюють враження "перебування у витворі мистецтва". Територія разом з будівлями через роки знову виставлена на продаж, і серед цікавого також те, що місце має простір для нового архітектурного самовираженння, або додавання  практичних оновлень у житло.

Передає УНН із посиланням на Realtor.

Деталі

В самому серці комплексу долини Юкка, штат Каліфорнія, на межі Національного парку Джошуа-Трі, розташовано "Ранчо ловця снів". Спроектоване художником резиденція має підлогу, викладену плиткою з пенні, стіни з каменю та скляних пляшок, а також скульптурні бляшані стелі, які створюють відчуття, ніби ви перебуваєте у витворі мистецтва.

Ранчо має площу 5 акрів, і має у своєму складі кілька різних осель. Серед них: 

  • великий купольний намет;
    • гостьовий будинок;
      • басейн з вбудованими барними стільцями;
        • водоспад та спа-центр, які оточені валунами.

          Цікав, що зазначені валуни утворюють природний грот навколо басейну. Цей грот вбудований у землю та оснащений "каскадним водоспадом".

          Отже на території Західних пагорбів, цей маєток отримав назву "Ранчо ловця снів". Головний будинок був побудований у 1957 році. Його проєкт зроблений художником на замовлення.

          Бункер на Алясці перетворився на "діснеївський замок": завершення будівництва тривало 40 років13.10.25, 13:02 • 5349 переглядiв

          Як стверджують очевидці, інтер'єр дійсно вражає. Там можна знайти багато чого:

          • скульптурні стіни;
            • вбудоване каміння;
              • різнокольорові скляні пляшками у композиції стін;
                • мозаїчні підлоги, наповнені пенні;
                  • вишукані стелі з дерева та жерсті.

                    Коментар агенту з продажу нерухомості 

                    Вважається, що жінка, яка володіла будинком до моєї клієнтки, дивилася на будинок як на своє полотно. Це було вираженням її художніх здібностей, і назва "Ранчо ловця снів" була названа тому, що, як кажуть, багато її натхнення походило з її снів

                    - пояснила Рейган Ріхтер, представниця компанії Compass.

                    Цікава деталь. Крім 5 акрів ранчо, є також сусідня ділянка площею 2,06 акра Вона теж наразі включена до продажу разом.

                    Це нерухомість, що приносить дохід. Її можна використовувати як приватний притулок, для проведення реколекцій або як місце відпочинку 

                     - ідеться у поясненні.

                    Востаннє нерухомість продавалася у квітні 2021 року за 1,99 мільйона доларів. Зараз її виставлено на продаж за 1,35 мільйона доларів.

                    Нагадаємо

                    Знаменитий маєток середини століття у стилі модерн у Палм-Спрінгз в американському штаті Каліфорнія, який колись належав голлівудському акторові Вільяму Холдену, виставлений на продаж за 10,99 мільйона доларів. 

                    Скільки коштують будівельні послуги і де найбільший попит: аналітика18.10.25, 12:59 • 46340 переглядiв

                    Ігор Тележніков

                    Новини СвітуНерухомість
                    Каліфорнія
                    Сполучені Штати Америки