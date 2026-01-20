Терміни відновлення електропостачання в Броварах наразі невідомі - мер

У Броварах, що на Київщині, ситуація з електропостачанням залишається складною та непередбачуваною. У місті діють екстрені відключення, а терміни відновлення електрики наразі невідомі. Про це повідомив мер міста Ігор Сапожко, передає УНН.

Деталі

По ситуації з електропостачанням у громаді, на жаль, станом на зараз порадувати нічим. Тривають екстрені відключення, ситуація складна та непередбачувана. Графіки не діють, терміни відновлення невідомі - написав Сапожко.

Він наголосив, що енергетики працюють безперервно, ліквідовуючи наслідки нічного обстрілу країни російськими терористами, додавши, що знову є значні пошкодження енергетичних об'єктів.

Нагадаємо

86 тисяч родин у Київській області залишаються без електропостачання після нічного удару рф.