Терміни відновлення електропостачання в Броварах наразі невідомі - мер

Ексклюзив
13:37 • 3514 перегляди
Урожай, фронт і настрій населення: що формує курс гривні у 2026 році та яким він буде
13:28 • 11566 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність
11:08 • 11474 перегляди
Поки що я на місці: Зеленський заявив, що наразі не збирається на форум у Давосі
11:00 • 19568 перегляди
МАГАТЕ: сьогодні на тлі атаки рф постраждали українські електропідстанції, життєво важливі для ядерної безпеки
09:39 • 20396 перегляди
рф змінила тактику при атаці на енергетику: Зеленський доручив повідомити США й інших партнерів і очікує звіт уряду про терміни відновлення
Ексклюзив
09:21 • 21414 перегляди
Правоохоронці не проводили обшуки у міського голови Дніпра Філатова
20 січня, 08:19 • 20517 перегляди
рф атакувала Україну "Цирконом", знешкоджено 27 з 34 ракет і 315 з 339 дронів
20 січня, 07:41 • 17363 перегляди
Білий дім поки не запланував зустріч Трампа із Зеленським у Давосі - Politico
19 січня, 18:36 • 36782 перегляди
Сили оборони України уразили склад БпЛА на Луганщині та нафтові об'єкти на території рф - Генштаб
19 січня, 17:12 • 68055 перегляди
Трамп закликає Європу зосередитися на війні росії проти України, а не на Гренландії
Популярнi новини
Низку областей перевели на аварійні відключення світла - Укренерго20 січня, 06:23 • 40199 перегляди
Прем'єр Норвегії заявив, що Трамп надіслав листа, у якому пов'язує ситуацію з Нобелівською премією миру з амбіціями щодо Гренландії20 січня, 06:33 • 3904 перегляди
Кіборги вистояли, не встояв бетон: Україна вшановує захисників Донецького аеропортуPhotoVideo20 січня, 07:20 • 33172 перегляди
Блогер Володимир Петров звільнений з Національного військового меморіального кладовища10:30 • 7430 перегляди
Врятувати Odrex? МОЗ майже два тижні не ухвалює рішення за результатами перевірки скандальної клініки10:57 • 17035 перегляди
Публікації
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність13:28 • 11580 перегляди
Врятувати Odrex? МОЗ майже два тижні не ухвалює рішення за результатами перевірки скандальної клініки10:57 • 17094 перегляди
Кіборги вистояли, не встояв бетон: Україна вшановує захисників Донецького аеропортуPhotoVideo20 січня, 07:20 • 33231 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється19 січня, 14:58 • 67929 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
Ексклюзив
19 січня, 11:57 • 74375 перегляди
УНН Lite
Jerry Heil заявила, що її намагаються усунути з Нацвідбору на Євробачення-2026Photo14:39 • 798 перегляди
Маск запитав підписників, чи варто йому купувати Ryanair, на тлі суперечки з гендиректором14:32 • 818 перегляди
"Мамина копія": Інна Мірошниченко щемливо привітала сина з днем народженняPhoto19 січня, 14:12 • 33432 перегляди
У мережі висміяли нову пісню Тіни Кароль у TikTok про "світло", "тепло" і "добро"Photo19 січня, 08:40 • 49113 перегляди
Threads став популярнішим за X в мобільному додатку - звіт19 січня, 07:47 • 41617 перегляди
Терміни відновлення електропостачання в Броварах наразі невідомі - мер

Київ • УНН

 • 8 перегляди

У Броварах на Київщині ситуація з електропостачанням залишається складною, діють екстрені відключення. Терміни відновлення електрики невідомі через значні пошкодження енергетичних об'єктів.

Терміни відновлення електропостачання в Броварах наразі невідомі - мер

У Броварах, що на Київщині, ситуація з електропостачанням залишається складною та непередбачуваною. У місті діють екстрені відключення, а терміни відновлення електрики наразі невідомі. Про це повідомив мер міста Ігор Сапожко, передає УНН.

Деталі 

По ситуації з електропостачанням у громаді, на жаль, станом на зараз порадувати нічим. Тривають екстрені відключення, ситуація складна та непередбачувана. Графіки не діють, терміни відновлення невідомі

- написав Сапожко.

Він наголосив, що енергетики працюють безперервно, ліквідовуючи наслідки нічного обстрілу країни російськими терористами, додавши, що знову є значні пошкодження енергетичних об'єктів.

Нагадаємо

86 тисяч родин у Київській області залишаються без електропостачання після нічного удару рф.

Павло Башинський

Суспільство
російська пропаганда
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Київська область
Бровари