Терміни відновлення електропостачання в Броварах наразі невідомі - мер
У Броварах на Київщині ситуація з електропостачанням залишається складною, діють екстрені відключення. Терміни відновлення електрики невідомі через значні пошкодження енергетичних об'єктів.
У Броварах, що на Київщині, ситуація з електропостачанням залишається складною та непередбачуваною. У місті діють екстрені відключення, а терміни відновлення електрики наразі невідомі. Про це повідомив мер міста Ігор Сапожко, передає УНН.
Деталі
По ситуації з електропостачанням у громаді, на жаль, станом на зараз порадувати нічим. Тривають екстрені відключення, ситуація складна та непередбачувана. Графіки не діють, терміни відновлення невідомі
Він наголосив, що енергетики працюють безперервно, ліквідовуючи наслідки нічного обстрілу країни російськими терористами, додавши, що знову є значні пошкодження енергетичних об'єктів.
Нагадаємо
86 тисяч родин у Київській області залишаються без електропостачання після нічного удару рф.