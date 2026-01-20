Сроки восстановления электроснабжения в Броварах пока неизвестны - мэр
Киев • УНН
В Броварах Киевской области ситуация с электроснабжением остается сложной, действуют экстренные отключения. Сроки восстановления электричества неизвестны из-за значительных повреждений энергетических объектов.
Детали
По ситуации с электроснабжением в общине, к сожалению, по состоянию на сейчас порадовать нечем. Продолжаются экстренные отключения, ситуация сложная и непредсказуемая. Графики не действуют, сроки восстановления неизвестны
Он подчеркнул, что энергетики работают непрерывно, ликвидируя последствия ночного обстрела страны российскими террористами, добавив, что снова есть значительные повреждения энергетических объектов.
Напомним
86 тысяч семей в Киевской области остаются без электроснабжения после ночного удара рф.