Эксклюзив
13:37
Урожай, фронт и настроение населения: что формирует курс гривны в 2026 году и каким он будет
13:28
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность
11:08
Пока я на месте: Зеленский заявил, что в настоящее время не собирается на форум в Давосе
11:00
МАГАТЭ: сегодня на фоне атаки рф пострадали украинские электроподстанции, жизненно важные для ядерной безопасности
09:39
рф изменила тактику при атаке на энергетику: Зеленский поручил сообщить США и другим партнерам и ожидает отчет правительства о сроках восстановления
Эксклюзив
09:21
Правоохранители не проводили обыски у городского головы Днепра Филатова
20 января, 08:19
рф атаковала Украину "Цирконом", обезврежено 27 из 34 ракет и 315 из 339 дронов
20 января, 07:41
Белый дом пока не запланировал встречу Трампа с Зеленским в Давосе - Politico
19 января, 18:36
Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб
19 января, 17:12
Трамп призывает Европу сосредоточиться на войне россии против Украины, а не на Гренландии
публикации
Эксклюзивы
Сроки восстановления электроснабжения в Броварах пока неизвестны - мэр

Киев • УНН

 • 8 просмотра

В Броварах Киевской области ситуация с электроснабжением остается сложной, действуют экстренные отключения. Сроки восстановления электричества неизвестны из-за значительных повреждений энергетических объектов.

Сроки восстановления электроснабжения в Броварах пока неизвестны - мэр

В Броварах Киевской области ситуация с электроснабжением остается сложной и непредсказуемой. В городе действуют экстренные отключения, а сроки восстановления электричества пока неизвестны. Об этом сообщил мэр города Игорь Сапожко, передает УНН.

Детали 

По ситуации с электроснабжением в общине, к сожалению, по состоянию на сейчас порадовать нечем. Продолжаются экстренные отключения, ситуация сложная и непредсказуемая. Графики не действуют, сроки восстановления неизвестны

- написал Сапожко.

Он подчеркнул, что энергетики работают непрерывно, ликвидируя последствия ночного обстрела страны российскими террористами, добавив, что снова есть значительные повреждения энергетических объектов.

Напомним

86 тысяч семей в Киевской области остаются без электроснабжения после ночного удара рф.

Павел Башинский

Общество
российская пропаганда
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Киевская область
Бровары