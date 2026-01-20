Сроки восстановления электроснабжения в Броварах пока неизвестны - мэр

В Броварах Киевской области ситуация с электроснабжением остается сложной и непредсказуемой. В городе действуют экстренные отключения, а сроки восстановления электричества пока неизвестны. Об этом сообщил мэр города Игорь Сапожко, передает УНН.

По ситуации с электроснабжением в общине, к сожалению, по состоянию на сейчас порадовать нечем. Продолжаются экстренные отключения, ситуация сложная и непредсказуемая. Графики не действуют, сроки восстановления неизвестны - написал Сапожко.

Он подчеркнул, что энергетики работают непрерывно, ликвидируя последствия ночного обстрела страны российскими террористами, добавив, что снова есть значительные повреждения энергетических объектов.

86 тысяч семей в Киевской области остаются без электроснабжения после ночного удара рф.