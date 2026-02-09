Сили оборони зачистили від росіян Чугунівку на Харківщині: частину загарбників взяли в полон
Київ • УНН
Сили оборони України зачистили Чугунівку Харківської області від російських загарбників. Частину окупантів взяли в полон, у населеному пункті встановлено український прапор.
Сили оборони України зачистили Чугунівку Харківської області від російських загарбників, частину взяли в полон та встановили державний прапор. Про це повідомляє 16-й армійський корпус, пише УНН.
Скориставшись складними погодними умовами, противник здійснив спробу прихованого проникнення крізь бойові порядки Сил оборони в районі населеного пункту Чугунівка. Попри негоду, оператори розвідувальних безпілотних літальних апаратів своєчасно виявили ворожу групу. Після цього стрілецька спеціалізована рота "Шквал" провела зачистку населеного пункту
Частину загарбників, які склали зброю, взяли в полон. У Чугунівці встановлений Державний прапор України — населений пункт перебуває під контролем Сил оборони України.
