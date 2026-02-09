$43.050.09
Найближча ніч в Україні схоже завершить період "лютої холоднечі" - синоптик
07:43 • 5598 перегляди
ЄС готується до насиченого дипломатичного тижня із зустріччю лідерів, Федоровим та Зеленським - Politico
8 лютого, 19:59 • 15050 перегляди
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямку
8 лютого, 17:37 • 32132 перегляди
У Києві сьогодні очікується запуск додаткових 9 МВт потужності - Шмигаль
8 лютого, 16:39 • 34957 перегляди
На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,0
Ексклюзив
8 лютого, 13:58 • 33953 перегляди
На порозі коридору затемнень: астропрогноз на 9-15 лютого
8 лютого, 12:29 • 33645 перегляди
Стрічка "2000 метрів до Андріївки" отримала нагороду Гільдії режисерів Америки
Ексклюзив
8 лютого, 10:00 • 25700 перегляди
Пожежа та штрафи: чим може обернутися заряджання електрокарів від домашньої розетки
8 лютого, 08:45 • 17466 перегляди
В окремих регіонах зменшено обсяг аварійних відключень - Укренерго
8 лютого, 08:35 • 13123 перегляди
Зеленський підписав укази про нові санкції проти виробників ракет і фінансового сектору рф
Сили оборони зачистили від росіян Чугунівку на Харківщині: частину загарбників взяли в полон

Сили оборони України зачистили Чугунівку Харківської області від російських загарбників. Частину окупантів взяли в полон, у населеному пункті встановлено український прапор.

Сили оборони України зачистили Чугунівку Харківської області від російських загарбників, частину взяли в полон та встановили державний прапор. Про це повідомляє 16-й армійський корпус, пише УНН.

Скориставшись складними погодними умовами, противник здійснив спробу прихованого проникнення крізь бойові порядки Сил оборони в районі населеного пункту Чугунівка. Попри негоду, оператори розвідувальних безпілотних літальних апаратів своєчасно виявили ворожу групу. Після цього стрілецька спеціалізована рота "Шквал" провела зачистку населеного пункту

- йдеться в повідомленні.

Частину загарбників, які склали зброю, взяли в полон. У Чугунівці встановлений Державний прапор України — населений пункт перебуває під контролем Сил оборони України.

Українські військові повністю зачистили село Тернувате на Запорізькому напрямку. Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко повідомив про це та оприлюднив відео.

Ольга Розгон

