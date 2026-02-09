Силы обороны зачистили от россиян Чугуновку на Харьковщине: часть захватчиков взяли в плен

Силы обороны Украины зачистили Чугуновку Харьковской области от российских захватчиков, часть взяли в плен и установили государственный флаг. Об этом сообщает 16-й армейский корпус, пишет УНН.

Воспользовавшись сложными погодными условиями, противник предпринял попытку скрытого проникновения через боевые порядки Сил обороны в районе населенного пункта Чугуновка. Несмотря на непогоду, операторы разведывательных беспилотных летательных аппаратов своевременно обнаружили вражескую группу. После этого стрелковая специализированная рота "Шквал" провела зачистку населенного пункта - говорится в сообщении.

Часть захватчиков, сложивших оружие, взяли в плен. В Чугуновке установлен Государственный флаг Украины — населенный пункт находится под контролем Сил обороны Украины.

Напомним

Украинские военные полностью зачистили село Терноватое на Запорожском направлении. Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко сообщил об этом и обнародовал видео.