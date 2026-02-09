Силы обороны зачистили от россиян Чугуновку на Харьковщине: часть захватчиков взяли в плен
Киев • УНН
Силы обороны Украины зачистили Чугуновку Харьковской области от российских захватчиков. Часть оккупантов взяли в плен, в населенном пункте установлен украинский флаг.
Силы обороны Украины зачистили Чугуновку Харьковской области от российских захватчиков, часть взяли в плен и установили государственный флаг. Об этом сообщает 16-й армейский корпус, пишет УНН.
Воспользовавшись сложными погодными условиями, противник предпринял попытку скрытого проникновения через боевые порядки Сил обороны в районе населенного пункта Чугуновка. Несмотря на непогоду, операторы разведывательных беспилотных летательных аппаратов своевременно обнаружили вражескую группу. После этого стрелковая специализированная рота "Шквал" провела зачистку населенного пункта
Часть захватчиков, сложивших оружие, взяли в плен. В Чугуновке установлен Государственный флаг Украины — населенный пункт находится под контролем Сил обороны Украины.
