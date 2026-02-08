Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямку

$43.140.00
50.900.00
ukenru
17:37 • 6238 перегляди
У Києві сьогодні очікується запуск додаткових 9 МВт потужності - Шмигаль
16:39 • 11380 перегляди
На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,0
Ексклюзив
8 лютого, 13:58 • 13642 перегляди
На порозі коридору затемнень: астропрогноз на 9-15 лютого
8 лютого, 12:29 • 16675 перегляди
Стрічка "2000 метрів до Андріївки" отримала нагороду Гільдії режисерів Америки
Ексклюзив
8 лютого, 10:00 • 17076 перегляди
Пожежа та штрафи: чим може обернутися заряджання електрокарів від домашньої розетки
8 лютого, 08:45 • 12934 перегляди
В окремих регіонах зменшено обсяг аварійних відключень - Укренерго
8 лютого, 08:35 • 11341 перегляди
Зеленський підписав укази про нові санкції проти виробників ракет і фінансового сектору рф
7 лютого, 20:45 • 23837 перегляди
Переможець Нацвідбору 2026: Україну на Євробаченні представить LelekaPhotoVideo
7 лютого, 20:13 • 37804 перегляди
Критична ситуація на Київщині: гострий дефіцит енергії та загибель рятувальника - в ОВА розповіли деталіPhoto
7 лютого, 13:35 • 36018 перегляди
Зеленський провів селектор після масованого удару рф: в Україні значні відключення світла
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
4.6м/с
78%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Британська розвідка: рф посилює контроль над інформаційним простором і комунікаціями 8 лютого, 10:32 • 12225 перегляди
Індійські НПЗ скорочують закупівлі російської нафти для укладення угоди зі США - Reuters8 лютого, 10:48 • 10856 перегляди
У Франції двоє лижників загинули через сходження лавини в Альпах8 лютого, 11:04 • 6826 перегляди
фсб заявила про видачу росії підозрюваного у замаху на генерала алексєєва8 лютого, 11:28 • 10250 перегляди
Київ під атакою балістики, лунають вибухи - мер15:32 • 11140 перегляди
Публікації
Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханихPhoto8 лютого, 07:00 • 24179 перегляди
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 45524 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 64542 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 58418 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 59139 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Дональд Трамп
Денис Шмигаль
Кір Стармер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Велика Британія
Село
Реклама
УНН Lite
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 22563 перегляди
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 36667 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 38380 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 47022 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 49768 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Фільм
MIM-104 Patriot

Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямку

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Українські військові повністю зачистили село Тернувате на Запорізькому напрямку. Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко повідомив про це та оприлюднив відео.

Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямку

Українські військові зачистили від росіян село Тернувате на Запорізькому напрямку. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко, передає УНН.

Запорізький напрямок, СОУ зачистили Тернувате від росіян 

- повідомив Коваленко і оприлюднив відео.

Один із захисників на відео заявив, що в окупантів лише два шляхи - полон або знищення.

"Ми перебуваємо у Тернуватому, де робимо свою справу. Тернувате - наше, українське", - наголосив військовий.

425 ОШП "Скеля" зачистив Торське на Донеччині: ліквідовано близько 100 окупантів24.10.25, 15:39 • 3234 перегляди

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Село
російська пропаганда
Війна в Україні
Запорізька область
Рада національної безпеки і оборони України