Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямку
Київ • УНН
Українські військові повністю зачистили село Тернувате на Запорізькому напрямку. Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко повідомив про це та оприлюднив відео.
Запорізький напрямок, СОУ зачистили Тернувате від росіян
Один із захисників на відео заявив, що в окупантів лише два шляхи - полон або знищення.
"Ми перебуваємо у Тернуватому, де робимо свою справу. Тернувате - наше, українське", - наголосив військовий.
