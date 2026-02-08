$43.140.00
19:59 • 4 просмотра
Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направленииVideo
17:37 • 6246 просмотра
В Киеве сегодня ожидается запуск дополнительных 9 МВт мощности - Шмыгаль
16:39 • 11386 просмотра
На Полтавщине произошло землетрясение магнитудой 3,0
Эксклюзив
8 февраля, 13:58 • 13646 просмотра
На пороге коридора затмений: астропрогноз на 9-15 февраля
8 февраля, 12:29 • 16677 просмотра
Лента "2000 метров до Андреевки" получила награду Гильдии режиссеров Америки
Эксклюзив
8 февраля, 10:00 • 17078 просмотра
Пожар и штрафы: чем может обернуться зарядка электрокаров от домашней розетки
8 февраля, 08:45 • 12935 просмотра
В отдельных регионах уменьшен объем аварийных отключений - Укрэнерго
8 февраля, 08:35 • 11342 просмотра
Зеленский подписал указы о новых санкциях против производителей ракет и финансового сектора РФ
7 февраля, 20:45 • 23838 просмотра
Победитель Нацотбора 2026: Украину на Евровидении представит LelekaPhotoVideo
7 февраля, 20:13 • 37804 просмотра
Критическая ситуация в Киевской области: острый дефицит энергии и гибель спасателя - в ОВА рассказали деталиPhoto
публикации
Эксклюзивы
Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направлении

Киев

 4 просмотра

Украинские военные полностью зачистили село Терноватое на Запорожском направлении. Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко сообщил об этом и обнародовал видео.

Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направлении

Украинские военные зачистили от россиян село Терноватое на Запорожском направлении. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, передает УНН.

Запорожское направление, СОУ зачистили Терноватое от россиян 

- сообщил Коваленко и обнародовал видео.

Один из защитников на видео заявил, что у оккупантов только два пути - плен или уничтожение.

"Мы находимся в Терноватом, где делаем свое дело. Терноватое - наше, украинское", - подчеркнул военный.

425 ОШП "Скеля" зачистил Торское в Донецкой области: ликвидировано около 100 оккупантов

Война в Украине
Село
российская пропаганда
Война в Украине
Запорожская область
Совет национальной безопасности и обороны Украины