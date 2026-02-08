Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направлении

Украинские военные зачистили от россиян село Терноватое на Запорожском направлении. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, передает УНН.

Запорожское направление, СОУ зачистили Терноватое от россиян - сообщил Коваленко и обнародовал видео.

Один из защитников на видео заявил, что у оккупантов только два пути - плен или уничтожение.

"Мы находимся в Терноватом, где делаем свое дело. Терноватое - наше, украинское", - подчеркнул военный.

