Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направлении
Киев • УНН
Украинские военные полностью зачистили село Терноватое на Запорожском направлении. Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко сообщил об этом и обнародовал видео.
Запорожское направление, СОУ зачистили Терноватое от россиян
Один из защитников на видео заявил, что у оккупантов только два пути - плен или уничтожение.
"Мы находимся в Терноватом, где делаем свое дело. Терноватое - наше, украинское", - подчеркнул военный.
