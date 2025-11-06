Сили оборони Півдня: інформація щодо захоплених ворогом територій на Дніпровщині та Запоріжжі не відповідає дійсності

Інформація щодо захоплених ворогом територій на Дніпровщині та Запоріжжі не відповідає дійсності, у районах Павлівки та Плавнів йдуть бої, у районі Приморського окупанти через колишнє Каховське водосховище намагаються проникнути у фланг, але їх знищують, у районі Успенівки захисникам довелося відійти углиб оборони, але бої за нас елений пункт не припиняються, повідомили у Силах оборони Півдня України у Facebook 6 листопада, пише УНН.

Інформація, щодо захоплених ворогом територій у Дніпропетровській і Запорізькій областях та не відповідає дійсності. Дійсно, ситуація на Олександрівському, Гуляйпільському і Оріхівському напрямках доволі напружена: лише за минулу добу зафіксовано майже півсотні бойових зіткнень з ворогом. Але зазначені в повідомленні населені пункти не перебувають під контролем росіян - вказали у Силах оборони Півдня України.

Як зазначили у Силах оборони Півдня, "у районі н.п. Павлівка тривають запеклі бої, одна з наших героїчних бригад утримує там оборону. В районі н.п. Плавні також ведуться бої, тут утримується сіра зона. В районі н.п. Приморське окупанти через колишнє Каховське водосховище, де буйна рослинність і очерет, висотою в декілька метрів, намагаються проникнути нам у фланг, але сили оборони їх знищують".

"В районі н. п. Успенівка противник вогневим ураженням знищив кілька позицій, тому нашим захисникам довелося відійти углиб оборони, але бої за населений пункт не припиняються", - повідомили у Силах оборони Півдня.

"Крім того, противник, користуючись погодними умовами (на Запоріжжі декілька днів стоять густі тумани) намагався інфільтруватись в глиб нашої оборони попри українські позиції. Але на цих ділянках лінії фронту ми постійно проводимо пошуково-ударні дії і знищуємо ворожі диверсійні групи", - вказали у Силах оборони Півдня.

Повідомляється, що "за минулу добу на Півдні ворог втратив понад дві сотні особового складу".

