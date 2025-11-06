ukenru
Ексклюзив
14:11 • 13088 перегляди
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
12:47 • 18583 перегляди
Атака рф знеструмила вісім шахт на Дніпропетровщині, понад 2500 гірників опинились під землею - Міненерго
12:10 • 17090 перегляди
Україну накриє антициклон 7 листопада: синоптик прогнозує суху та теплу погоду
11:26 • 17833 перегляди
Зеленський підписав нові санкції проти рф і анонсував чергові рішення РНБО: чого стосується
Ексклюзив
6 листопада, 08:00 • 40840 перегляди
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
6 листопада, 07:22 • 32838 перегляди
росія знову атакувала залізницю в Україні: поїзди на сході змінюють маршрути та затримуються
5 листопада, 21:56 • 36373 перегляди
путін просив врегулювати війну в Україні - Трамп про останню розмову з очільником рф
5 листопада, 20:20 • 49571 перегляди
Гуманітарну поїздку Анджеліни Джолі до Херсона перервали співробітники ТЦК: що відомо про інцидент з охоронцем зірки
5 листопада, 17:06 • 38722 перегляди
В Україні 6 листопада запровадять графіки вимкнень світла у всіх регіонах – Укренерго
Ексклюзив
5 листопада, 15:51 • 32476 перегляди
Частина будинків у Києві підключається до опалення згідно з індивідуальним рішенням мешканців - КМДА
Публікації
Ексклюзиви
Графіки відключень електроенергії
Сили оборони Півдня: інформація щодо захоплених ворогом територій на Дніпровщині та Запоріжжі не відповідає дійсності

Київ • УНН

 • 1222 перегляди

Сили оборони Півдня України спростували інформацію про захоплення ворогом територій у Дніпропетровській та Запорізькій областях. За минулу добу на Півдні ворог втратив понад дві сотні особового складу.

Сили оборони Півдня: інформація щодо захоплених ворогом територій на Дніпровщині та Запоріжжі не відповідає дійсності

Інформація щодо захоплених ворогом територій на Дніпровщині та Запоріжжі не відповідає дійсності, у районах Павлівки та Плавнів йдуть бої, у районі Приморського окупанти через колишнє Каховське водосховище намагаються проникнути у фланг, але їх знищують, у районі Успенівки захисникам довелося відійти углиб оборони, але бої за нас елений пункт не припиняються, повідомили у Силах оборони Півдня України у Facebook 6 листопада, пише УНН.

Інформація, щодо захоплених ворогом територій у Дніпропетровській і Запорізькій областях та не відповідає дійсності. Дійсно, ситуація на Олександрівському, Гуляйпільському і Оріхівському напрямках доволі напружена: лише за минулу добу зафіксовано майже півсотні бойових зіткнень з ворогом. Але зазначені в повідомленні населені пункти не перебувають під контролем росіян

- вказали у Силах оборони Півдня України.

Як зазначили у Силах оборони Півдня, "у районі н.п. Павлівка тривають запеклі бої, одна з наших героїчних бригад утримує там оборону. В районі н.п. Плавні також ведуться бої, тут утримується сіра зона. В районі н.п. Приморське окупанти через колишнє Каховське водосховище, де буйна рослинність і очерет, висотою в декілька метрів, намагаються проникнути нам у фланг, але сили оборони їх знищують".

"В районі н. п. Успенівка противник вогневим ураженням знищив кілька позицій, тому нашим захисникам довелося відійти углиб оборони, але бої за населений пункт не припиняються", - повідомили у Силах оборони Півдня.

"Крім того, противник, користуючись погодними умовами (на Запоріжжі декілька днів стоять густі тумани) намагався інфільтруватись в глиб нашої оборони попри українські позиції. Але на цих ділянках лінії фронту ми постійно проводимо пошуково-ударні дії і знищуємо ворожі диверсійні групи", - вказали у Силах оборони Півдня.

Повідомляється, що "за минулу добу на Півдні ворог втратив понад дві сотні особового складу".

Генштаб: триває оборона Покровсько-Мирноградської агломерації, оточення немає05.11.25, 14:20 • 24161 перегляд

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Дніпропетровська область
Запорізька область