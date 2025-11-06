ukenru
Эксклюзив
14:11 • 11634 просмотра
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
12:47 • 16523 просмотра
Атака рф обесточила восемь шахт на Днепропетровщине, более 2500 горняков оказались под землей - Минэнерго
12:10 • 16202 просмотра
Украину накроет антициклон 7 ноября: синоптик прогнозирует сухую и теплую погоду
11:26 • 17042 просмотра
Зеленский подписал новые санкции против рф и анонсировал очередные решения СНБО: чего касается
Эксклюзив
6 ноября, 08:00 • 39777 просмотра
Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема
6 ноября, 07:22 • 32525 просмотра
россия снова атаковала железную дорогу в Украине: поезда на востоке меняют маршруты и задерживаются
5 ноября, 21:56 • 36137 просмотра
путин просил урегулировать войну в Украине - Трамп о последнем разговоре с главой рф
5 ноября, 20:20 • 49481 просмотра
Гуманитарную поездку Анджелины Джоли в Херсон прервали сотрудники ТЦК: что известно об инциденте с охранником звезды
5 ноября, 17:06 • 38668 просмотра
В Украине 6 ноября введут графики отключений света во всех регионах – Укрэнерго
Эксклюзив
5 ноября, 15:51 • 32434 просмотра
Часть домов в Киеве подключается к отоплению согласно индивидуальному решению жильцов - КГГА
Эксклюзивы
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
Эксклюзив
14:11 • 11634 просмотра
Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема
Эксклюзив
6 ноября, 08:00 • 39777 просмотра
Силы обороны Юга: информация о захваченных врагом территориях на Днепровщине и Запорожье не соответствует действительности

Киев • УНН

 • 1036 просмотра

Силы обороны Юга Украины опровергли информацию о захвате врагом территорий в Днепропетровской и Запорожской областях. За минувшие сутки на Юге враг потерял более двухсот человек личного состава.

Силы обороны Юга: информация о захваченных врагом территориях на Днепровщине и Запорожье не соответствует действительности

Информация о захваченных врагом территориях на Днепровщине и Запорожье не соответствует действительности, в районах Павловки и Плавней идут бои, в районе Приморского оккупанты через бывшее Каховское водохранилище пытаются проникнуть во фланг, но их уничтожают, в районе Успеновки защитникам пришлось отойти вглубь обороны, но бои за населенный пункт не прекращаются, сообщили в Силах обороны Юга Украины в Facebook 6 ноября, пишет УНН.

Информация о захваченных врагом территориях в Днепропетровской и Запорожской областях не соответствует действительности. Действительно, ситуация на Александровском, Гуляйпольском и Ореховском направлениях довольно напряженная: только за минувшие сутки зафиксировано почти полсотни боевых столкновений с врагом. Но указанные в сообщении населенные пункты не находятся под контролем россиян

- указали в Силах обороны Юга Украины.

Как отметили в Силах обороны Юга, "в районе н.п. Павловка продолжаются ожесточенные бои, одна из наших героических бригад удерживает там оборону. В районе н.п. Плавни также ведутся бои, здесь удерживается серая зона. В районе н.п. Приморское оккупанты через бывшее Каховское водохранилище, где буйная растительность и камыш, высотой в несколько метров, пытаются проникнуть нам во фланг, но силы обороны их уничтожают".

"В районе н. п. Успеновка противник огневым поражением уничтожил несколько позиций, поэтому нашим защитникам пришлось отойти вглубь обороны, но бои за населенный пункт не прекращаются", - сообщили в Силах обороны Юга.

"Кроме того, противник, пользуясь погодными условиями (на Запорожье несколько дней стоят густые туманы) пытался инфильтрироваться в глубь нашей обороны мимо украинских позиций. Но на этих участках линии фронта мы постоянно проводим поисково-ударные действия и уничтожаем вражеские диверсионные группы", - указали в Силах обороны Юга.

Сообщается, что "за минувшие сутки на Юге враг потерял более двухсот человек личного состава".

Генштаб: продолжается оборона Покровско-Мирноградской агломерации, окружения нет05.11.25, 14:20

Юлия Шрамко

Война в Украине
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Днепропетровская область
Запорожская область