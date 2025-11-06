Силы обороны Юга: информация о захваченных врагом территориях на Днепровщине и Запорожье не соответствует действительности

Информация о захваченных врагом территориях на Днепровщине и Запорожье не соответствует действительности, в районах Павловки и Плавней идут бои, в районе Приморского оккупанты через бывшее Каховское водохранилище пытаются проникнуть во фланг, но их уничтожают, в районе Успеновки защитникам пришлось отойти вглубь обороны, но бои за населенный пункт не прекращаются, сообщили в Силах обороны Юга Украины в Facebook 6 ноября, пишет УНН.

Информация о захваченных врагом территориях в Днепропетровской и Запорожской областях не соответствует действительности. Действительно, ситуация на Александровском, Гуляйпольском и Ореховском направлениях довольно напряженная: только за минувшие сутки зафиксировано почти полсотни боевых столкновений с врагом. Но указанные в сообщении населенные пункты не находятся под контролем россиян - указали в Силах обороны Юга Украины.

Как отметили в Силах обороны Юга, "в районе н.п. Павловка продолжаются ожесточенные бои, одна из наших героических бригад удерживает там оборону. В районе н.п. Плавни также ведутся бои, здесь удерживается серая зона. В районе н.п. Приморское оккупанты через бывшее Каховское водохранилище, где буйная растительность и камыш, высотой в несколько метров, пытаются проникнуть нам во фланг, но силы обороны их уничтожают".

"В районе н. п. Успеновка противник огневым поражением уничтожил несколько позиций, поэтому нашим защитникам пришлось отойти вглубь обороны, но бои за населенный пункт не прекращаются", - сообщили в Силах обороны Юга.

"Кроме того, противник, пользуясь погодными условиями (на Запорожье несколько дней стоят густые туманы) пытался инфильтрироваться в глубь нашей обороны мимо украинских позиций. Но на этих участках линии фронта мы постоянно проводим поисково-ударные действия и уничтожаем вражеские диверсионные группы", - указали в Силах обороны Юга.

Сообщается, что "за минувшие сутки на Юге враг потерял более двухсот человек личного состава".

