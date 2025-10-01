$41.140.18
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Сильні дощі в Одесі: синоптики пояснили причини та вплив кліматичних змін

Київ • УНН

 • 2166 перегляди

30 вересня в Одесі випало 94 мм опадів, що становить понад 220% місячної норми, спричинені локальним циклоном та змінами клімату. Екстремальні опади стають частішими через прогрів Чорного моря та урбанізацію, що посилює підтоплення.

Сильні дощі в Одесі: синоптики пояснили причини та вплив кліматичних змін

У понеділок, 30 вересня, Одесу накрили рясні дощі, які стали одними з найінтенсивніших за останні роки. За даними метеостанції, за добу випало 94 мм опадів – це понад 220% від місячної норми. Попередні рекорди припадали на 20 вересня 2016 року, коли за добу випало 113 мм. В Укргідрометцентрі пояснили причини такої негоди, пише УНН.

Деталі

Як пояснюють синоптики Укргідрометцентру, сильні опади стали наслідком локального циклону над Чорним морем, рух якого на північ та схід блокував антициклон. Це призвело до активізації атмосферних фронтів. Додатково інтенсивність дощу посилили тепле та вологе повітря над морем.

Синоптики Гідрометеорологічний Центр Чорного та Азовського морів попереджали про загрозу: з 29 вересня очікували значні дощі на 30 вересня (жовтий рівень), а 30 вересня о 15:30 посилили попередження до другого помаранчевого рівня (кількість опадів 50–79 мм до кінця дня), о 19 год — до третього червоного рівня (понад 80 мм) 

– йдеться в повідомленні Укргідрометцентру.

Синоптики наголошують, що екстремальні опади в Одесі стають дедалі частішими через зміни клімату. За останні 10 років у місті зафіксовано 14 випадків сильного дощу за короткий проміжок часу, тоді як у попередні десятиліття подібні явища траплялися 2–3 рази на 10 років.

Велика вода в Одесі: наслідки негоди ліквідують понад 320 людей, низку вулиць перекрили30.09.25, 22:09 • 7404 перегляди

Причини частіших сильних дощів пов’язані з прогрівом поверхні Чорного моря, активізацією конвекційних процесів та підвищенням вологості атмосфери. Подібні явища, як-от смуги дощу (rainbands), раніше типові для тропіків, тепер проявляються і в середніх широтах, формуючись на межі водних акваторій та суші. Вони можуть маскувати холодні фронти та провокувати локальні катастрофічні опади.

Урбанізація додатково підвищує ризики підтоплень: асфальт і бетон не пропускають воду, що перетворює дощ на сильні потоки. Дослідження у США та Великобританії показують, що у щільно забудованих містах обсяги стоку зростають на 20–50%. Синоптики радять адаптувати міста через "зелену" інфраструктуру – використання пористих покриттів та створення зелених зон може зменшити підтоплення приблизно на третину.

Нагадаємо

В Одесі та районі протягом майже доби тривають роботи з ліквідації наслідків негоди. За даними ДСНС та Одеської міськради, внаслідок сильних дощів загинули 9 людей, серед них дитина. Затоплено насосні станції, обмежено рух транспорту та внесено зміни у маршрути громадського транспорту.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що дав доручення провести повну перевірку через загибель дев’яти людей в Одесі під час негоди та підготувати відповідний звіт уже цього тижня.

В Одеській області 2 жовтня оголошено День жалоби через загибель дев’яти людей під час негоди в Одесі. Серед загиблих п’ятеро були членами однієї родини, включно з дитиною. 

Степан Гафтко

Погода та довкілля
