Сильные дожди в Одессе: синоптики объяснили причины и влияние климатических изменений

Киев • УНН

 • 2050 просмотра

30 сентября в Одессе выпало 94 мм осадков, что составляет более 220% месячной нормы, вызванные локальным циклоном и изменениями климата. Экстремальные осадки становятся чаще из-за прогрева Черного моря и урбанизации, что усиливает подтопления.

Сильные дожди в Одессе: синоптики объяснили причины и влияние климатических изменений

В понедельник, 30 сентября, Одессу накрыли обильные дожди, ставшие одними из самых интенсивных за последние годы. По данным метеостанции, за сутки выпало 94 мм осадков – это более 220% от месячной нормы. Предыдущие рекорды пришлись на 20 сентября 2016 года, когда за сутки выпало 113 мм. В Укргидрометцентре объяснили причины такой непогоды, пишет УНН.

Детали

Как объясняют синоптики Укргидрометцентра, сильные осадки стали следствием локального циклона над Черным морем, движение которого на север и восток блокировал антициклон. Это привело к активизации атмосферных фронтов. Дополнительно интенсивность дождя усилили теплый и влажный воздух над морем.

Синоптики Гидрометеорологического Центра Черного и Азовского морей предупреждали об угрозе: с 29 сентября ожидали значительные дожди на 30 сентября (желтый уровень), а 30 сентября в 15:30 усилили предупреждение до второго оранжевого уровня (количество осадков 50–79 мм до конца дня), в 19 часов — до третьего красного уровня (более 80 мм) 

– говорится в сообщении Укргидрометцентра.

Синоптики отмечают, что экстремальные осадки в Одессе становятся все более частыми из-за изменений климата. За последние 10 лет в городе зафиксировано 14 случаев сильного дождя за короткий промежуток времени, тогда как в предыдущие десятилетия подобные явления случались 2–3 раза в 10 лет.

Большая вода в Одессе: последствия непогоды ликвидируют более 320 человек, ряд улиц перекрыли30.09.25, 22:09 • 7390 просмотров

Причины более частых сильных дождей связаны с прогревом поверхности Черного моря, активизацией конвекционных процессов и повышением влажности атмосферы. Подобные явления, такие как полосы дождя (rainbands), ранее типичные для тропиков, теперь проявляются и в средних широтах, формируясь на границе водных акваторий и суши. Они могут маскировать холодные фронты и провоцировать локальные катастрофические осадки.

Урбанизация дополнительно повышает риски подтоплений: асфальт и бетон не пропускают воду, что превращает дождь в сильные потоки. Исследования в США и Великобритании показывают, что в плотно застроенных городах объемы стока возрастают на 20–50%. Синоптики советуют адаптировать города через "зеленую" инфраструктуру – использование пористых покрытий и создание зеленых зон может уменьшить подтопления примерно на треть.

Напомним

В Одессе и районе в течение почти суток продолжаются работы по ликвидации последствий непогоды. По данным ГСЧС и Одесского горсовета, в результате сильных дождей погибли 9 человек, среди них ребенок. Затоплены насосные станции, ограничено движение транспорта и внесены изменения в маршруты общественного транспорта.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дал поручение провести полную проверку из-за гибели девяти человек в Одессе во время непогоды и подготовить соответствующий отчет уже на этой неделе.

В Одесской области 2 октября объявлен День траура из-за гибели девяти человек во время непогоды в Одессе. Среди погибших пятеро были членами одной семьи, включая ребенка. 

Степан Гафтко

Погода и окружающая среда
Укргидрометцентр
Дожди в Украине
Одесская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Азовское море
Черное море
Великобритания
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Одесса