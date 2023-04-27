Суданська криза: бої розгораються, попри домовленості про припинення вогню

Деталі

За словами кореспондент BBC в населених пунктах поруч зі Хартумом, столицею Судану, спалахнули бої, не дивлячись на схвалення головнокомандувача регулярної армії режиму припинення вогню на 72 години, який повинен закінчитись в п'ятницю.

Наразі бойові дії розгорнулись біля теле- та радіобудівель міста Омдурман, що межує зі столицею. Пального немає, лікарів не вистачає, людям важко дістатися до їжі та грошей. Будинки та порожні будівлі грабують банди, націлюючись на автомобілі та транспортні засоби, повідомляє поточну ситуацію кореспондент ВВС.

Вибухи, стрілянину та бойові літаки в повітрі все ще можна було почути в середу, хоча стало тихіше, ніж до припинення вогню. Це дозволило продовжити евакуаційні заходи. Так в середу чартерний рейс із 64 українцями, яких евакуювали з Судану, приземлився аеропорту Польщі.

Ворогуючі сторони стверджують, що контролюють такі важливі місця, як аеропорти і штаби армії, та мають контрольно-пропускні пункти, але їх стало менше, оскільки частина військ відійшла в інші райони. Немає доступу до інтернету, а телефонні лінії погані.

Доповнення

Поточний режим припинення вогню почався в понеділок опівночі за місцевим часом, призупинивши конфлікт, який спалахнув 15 квітня на тлі боротьби за владу між регулярною армією та Силами оперативного реагування.

За даними агентств ООН, щонайменше 427 людей загинули та понад 3700 отримали поранення. За останні кілька днів десятки тисяч людей, включаючи суданців та іноземних громадян, втекли до Єгипту, Чаду та Південного Судану.

Після того, як одна зі сторін, що воює захопила лабораторію, що містить збудники кору, холери та інші небезпечні матеріали, у столиці Судану Хартумі, існує «високий ризик біологічної небезпеки». Про це заявила Всесвітня організація охорони здоров’я.

Через хаос під час боїв із в'язниці "зник" розшукуваний Міжнародним кримінальним судом, скинутий після 30 років правління суданський президент Омар аль-Башир. Одна зі сторін конфлікту заявила, що він в безпечному місці, а інша стверджує, що його звільнили.

МЗС України в співпраці з іншими відомствами продовжує операцію із порятунку українців, які опинилися в зоні бойових дій в Судані.

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