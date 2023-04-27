Суданский кризис: бои разгораются, несмотря на договоренности о прекращении огня
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Боевые действия продолжаются в некоторых районах Судана, вопреки договоренности о 72-часовом перемирии. Слышны взрывы, стрельба и боевые самолеты подняты в воздух. В столице и соседних населенных пунктах орудуют банды мародеров, нет интернета, еды, денег и воды, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Детали
По словам корреспондент BBC в населённых пунктах рядом с Хартумом, столицей Судана, вспыхнули бои, несмотря на одобрение главнокомандующего регулярной армии режима прекращения огня на 72 часа, который должен закончиться в пятницу.
В настоящее время боевые действия развернулись возле теле- и радиозданий города Омдурман, граничащего со столицей. Горючего нет, врачей не хватает, людям трудно добраться до еды и денег. Дома и пустые здания грабят банды, нацеливаясь на автомобили и транспортные средства, сообщает текущую ситуацию корреспондент ВВС.
Взрывы, стрельбу и боевые самолеты в воздухе все еще можно было услышать в среду, хотя стало тише, чем до прекращения огня. Это позволило продолжить эвакуационные мероприятия. Так в среду чартерный рейс с 64 украинцами, которых эвакуировали из Судана, приземлился аэропорту Польши.
Враждующие стороны утверждают, что контролируют такие важные места, как аэропорты и штабы армии, и имеют контрольно-пропускные пункты, но их стало меньше, поскольку часть войск отошла в другие районы. Нет доступа к интернету, а телефонные линии плохие.
Дополнение
Текущий режим прекращения огня начался в понедельник в полночь по местному времени, приостановив конфликт, который вспыхнул 15 апреля на фоне борьбы за власть между регулярной армией и Силами оперативного реагирования.
По данным агентств ООН, по меньшей мере 427 человек погибли и более 3700 получили ранения. За последние несколько дней десятки тысяч людей, включая суданцев и иностранных граждан, бежали в Египет, Чад и Южный Судан.
После того, как одна из воюющих сторон захватила лабораторию, содержащую возбудители кори, холеры и другие опасные материалы, в столице Судана Хартуме, существует «высокий риск биологической опасности». Об этом заявила Всемирная организация здравоохранения.
Из-за хаоса во время боев из тюрьмы "исчез" разыскиваемый Международным уголовным судом, свергнутый после 30 лет правления суданский президент Омар аль-Башир. Одна из сторон конфликта заявила, что он в безопасном месте, а другая утверждает, что его освободили.
МИД Украины в сотрудничестве с другими ведомствами продолжает операцию по спасению украинцев, оказавшихся в зоне боевых действий в Судане.
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