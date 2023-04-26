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Евакуація з Судану: рейс із 64 українцями приземлився в аеропорту Польщі

Евакуація з Судану: рейс із 64 українцями приземлився в аеропорту Польщі

Київ • УНН

 • 428247 перегляди

КИЇВ. 26 квітня. УНН. Чартерний рейс із 64 українцями, яких евакуювали з Судану, приземлився в аеропорту Польщі. Невдовзі врятовані перетнуть український державний кордон. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головне управління розвідки МО України.

Цитата

«Чартерний рейс із 64 українцями, які виявили бажання повернутись додому, щойно приземлились в аеропорту Польщі. Вже невдовзі врятовані співробітниками ГУР українці перетнуть український державний кордон», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що евакуація з неспокійної африканської країни триває.

«Українцям, які потребуватимуть порятунку через небезпеку для життя і здоров’я в Судані, буде надана невідкладна допомога з боку офіційних представників України», - інформує ГУР.

Доповнення

МЗС України в співпраці із іншими відомствами продовжує операцію із порятунку українців, які опинилися в зоні бойових дій в Судані. Україна вже евакуювала із Судану 91 українського громадянина.

У Судані 15 квітня спалахнули зіткнення між силами двох генералів. Наразі у країні оголошено 72-годинне перемир'я.

Українські Національні Новини

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