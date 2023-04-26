Евакуація з Судану: рейс із 64 українцями приземлився в аеропорту Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Чартерний рейс із 64 українцями, яких евакуювали з Судану, приземлився в аеропорту Польщі. Невдовзі врятовані перетнуть український державний кордон. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головне управління розвідки МО України.
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«Чартерний рейс із 64 українцями, які виявили бажання повернутись додому, щойно приземлились в аеропорту Польщі. Вже невдовзі врятовані співробітниками ГУР українці перетнуть український державний кордон», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що евакуація з неспокійної африканської країни триває.
«Українцям, які потребуватимуть порятунку через небезпеку для життя і здоров’я в Судані, буде надана невідкладна допомога з боку офіційних представників України», - інформує ГУР.
Доповнення
МЗС України в співпраці із іншими відомствами продовжує операцію із порятунку українців, які опинилися в зоні бойових дій в Судані. Україна вже евакуювала із Судану 91 українського громадянина.
У Судані 15 квітня спалахнули зіткнення між силами двох генералів. Наразі у країні оголошено 72-годинне перемир'я.