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Эвакуация из Судана: рейс с 64 украинцами приземлился в аэропорту Польши

Киев • УНН

 • 428242 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Чартерный рейс с 64 украинцами, которых эвакуировали из Судана, приземлился в аэропорту Польши. Вскоре спасенные пересекут украинскую государственную границу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины.

Цитата

«Чартерный рейс с 64 украинцами, которые изъявили желание вернуться домой, только что приземлились в аэропорту Польши. Уже вскоре спасенные сотрудниками ГУР украинцы пересекут украинскую государственную границу», - говорится в сообщении.

Отмечается, что эвакуация из неспокойной африканской страны продолжается.

«Украинцам, которые будут нуждаться в спасении из-за опасности для жизни и здоровья в Судане, будет оказана неотложная помощь со стороны официальных представителей Украины», - информирует ГУР.

Дополнение

МИД Украины в сотрудничестве с другими ведомствами продолжает операцию по спасению украинцев, которые оказались в зоне боевых действий в Судане. Украина уже эвакуировала из Судана 91 украинского гражданина.

В Судане 15 апреля вспыхнули столкновения между силами двух генералов. В настоящее время в стране объявлено 72-часовое перемирие.

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