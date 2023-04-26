Із Судану евакуювали вже 91 українця - МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. МЗС України в співпраці із іншими відомствами продовжує операцію із порятунку українців, які опинилися в зоні бойових дій в Судані. Україна вже евакуювала із Судану 91 українського громадянина, повідомив речник МЗС Олег Ніколенко у Facebook, пише УНН.
Деталі
За даними речника МЗС, 24-26 квітня дипломати евакуювали три групи громадян:
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- 83 українців та 4 суданців - членів іхніх родин, а також 51 іноземця (громадяни Грузії, Перу, Канади та Сент-Кіттс і Невіс). 64 виявили бажання повернутися на Батьківщину. Очікується, що вони сьогодні прибудуть чартерним рейсом до Польщі та будуть доправлені до України.
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- Іншу групу із 5 українців вдалося сьогодні вранці вивезти автобусом на територію Єгипту. Зараз вони в безпеці.
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- Іще 3 громадян були евакуйовані в координації із урядом Німеччини.
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"Загалом завдяки багаторівневій ретельно спланованій операції Україна вже евакуювала із Судану 91 громадянина. Продовжуємо моніторити розвиток безпекової ситуації та вживати заходів задля забезпечення безпеки наших громадян в Судані. У разі їхнього бажання евакуюватися, МЗС та посольство України в Єгипті надасть їм максимальне сприяння. Жодного українця в Судані не залишимо напризволяще", - зазначив Ніколенко.
Доповнення
У Судані 15 квітня спалахнули зіткнення між силами двох генералів. Наразі у країні оголошено 72-годинне перемир'я.