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Із Судану евакуювали вже 91 українця - МЗС

Із Судану евакуювали вже 91 українця - МЗС

Київ • УНН

 • 600540 перегляди

КИЇВ. 26 квітня. УНН. МЗС України в співпраці із іншими відомствами продовжує операцію із порятунку українців, які опинилися в зоні бойових дій в Судані. Україна вже евакуювала із Судану 91 українського громадянина, повідомив речник МЗС Олег Ніколенко у Facebook, пише УНН.

Деталі

За даними речника МЗС, 24-26 квітня дипломати евакуювали три групи громадян:

  • 83 українців та 4 суданців - членів іхніх родин, а також 51 іноземця (громадяни Грузії, Перу, Канади та Сент-Кіттс і Невіс). 64 виявили бажання повернутися на Батьківщину. Очікується, що вони сьогодні прибудуть чартерним рейсом до Польщі та будуть доправлені до України.
  • Іншу групу із 5 українців вдалося сьогодні вранці вивезти автобусом на територію Єгипту. Зараз вони в безпеці.
  • Іще 3 громадян були евакуйовані в координації із урядом Німеччини.

Цитата

"Загалом завдяки багаторівневій ретельно спланованій операції Україна вже евакуювала із Судану 91 громадянина. Продовжуємо моніторити розвиток безпекової ситуації та вживати заходів задля забезпечення безпеки наших громадян в Судані. У разі їхнього бажання евакуюватися, МЗС та посольство України в Єгипті надасть їм максимальне сприяння. Жодного українця в Судані не залишимо напризволяще", - зазначив Ніколенко.

Доповнення

У Судані 15 квітня спалахнули зіткнення між силами двох генералів. Наразі у країні оголошено 72-годинне перемир'я.

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