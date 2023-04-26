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Из Судана эвакуировали уже 91 украинца - МИД

Из Судана эвакуировали уже 91 украинца - МИД

Киев • УНН

 • 600536 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. МИД Украины в сотрудничестве с другими ведомствами продолжает операцию по спасению украинцев, которые оказались в зоне боевых действий в Судане. Украина уже эвакуировала из Судана 91 украинского гражданина, сообщил спикер МИД Олег Николенко в Facebook, пишет УНН.

Детали

По данным спикера МИД, 24-26 апреля дипломаты эвакуировали три группы граждан:

  • 83 украинцев и 4 суданцев - членов их семей, а также 51 иностранца (граждане Грузии, Перу, Канады и Сент-Китс и Невис). 64 изъявили желание вернуться на Родину. Ожидается, что они сегодня прибудут чартерным рейсом в Польшу и будут доставлены в Украину.
  • Другую группу из 5 украинцев удалось сегодня утром вывезти автобусом на территорию Египта. Сейчас они в безопасности.
  • Еще 3 граждан были эвакуированы в координации с правительством Германии.

Цитата

"В целом благодаря многоуровневой тщательно спланированной операции Украина уже эвакуировала из Судана 91 гражданина. Продолжаем мониторить развитие ситуации с безопасностью и принимать меры для обеспечения безопасности наших граждан в Судане. В случае их желания эвакуироваться, МИД и посольство Украины в Египте окажет им максимальное содействие. Ни одного украинца в Судане не оставим на произвол судьбы", - отметил Николенко.

Дополнение

В Судане 15 апреля вспыхнули столкновения между силами двух генералов. В настоящее время в стране объявлено 72-часовое перемирие.

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