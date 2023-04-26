Из Судана эвакуировали уже 91 украинца - МИД

Детали

По данным спикера МИД, 24-26 апреля дипломаты эвакуировали три группы граждан:



83 украинцев и 4 суданцев - членов их семей, а также 51 иностранца (граждане Грузии, Перу, Канады и Сент-Китс и Невис). 64 изъявили желание вернуться на Родину. Ожидается, что они сегодня прибудут чартерным рейсом в Польшу и будут доставлены в Украину.



Другую группу из 5 украинцев удалось сегодня утром вывезти автобусом на территорию Египта. Сейчас они в безопасности.



Еще 3 граждан были эвакуированы в координации с правительством Германии.



Цитата

"В целом благодаря многоуровневой тщательно спланированной операции Украина уже эвакуировала из Судана 91 гражданина. Продолжаем мониторить развитие ситуации с безопасностью и принимать меры для обеспечения безопасности наших граждан в Судане. В случае их желания эвакуироваться, МИД и посольство Украины в Египте окажет им максимальное содействие. Ни одного украинца в Судане не оставим на произвол судьбы", - отметил Николенко.

Дополнение

В Судане 15 апреля вспыхнули столкновения между силами двух генералов. В настоящее время в стране объявлено 72-часовое перемирие.