У Судані через хаос із в'язниці "зник" розшукуваний МКС колишній президент

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Суданська регулярна армія та воєнізовані Сили оперативної підтримки, які разом усунули аль-Башира від влади під час масових протестів, тепер воюють одна з одною по всій столиці. Бої досягли в'язниці 22-23 квітня. Інформація щодо подій в тій локації суперечлива.

Військові чиновники повідомили Associated Press, що аль-Башир, а також Абдель-Рахім Мухаммад Хусейн і Ахмед Харун, які обіймали високі посади в службах безпеки під час кризи в Дарфурі, були переведені до військового медичного закладу в Хартумі під посиленою охороною для їх власної безпеки. Чиновники говорили на умовах анонімності, оскільки вони не були уповноважені обговорювати це питання зі ЗМІ.

Пізніше суданська регулярна армія звинуватила Сили оперативної підтримки у тому, що вони одягли військову форму та атакували в'язницю, заявивши, що вони звільнили в'язнів і пограбували заклад. Сили оперативної підтримки на чолі з генералом Мохаммедом Хамданом Дагало заперечували звинувачення та стверджували, що військові «примусово евакуйовували» об’єкт у межах плану повернення аль-Башира до влади.

Тим часом місцеві ЗМІ транслювали нібито аудіозаяву Харуна, у якій він сказав, що його та інших колишніх чиновників залишили у тюремному комплексі під охороною невеликої кількості сил безпеки, а пізніше їм дозволили вийти на свободу. За його словами, вони залишили в'язницю заради власної безпеки через бої та брак їжі та води. Він не згадав аль-Башира і не сказав, де він та інші офіційні особи.

Адвокат аль-Башира не відповідав на телефонні дзвінки чи повідомлення з проханням прокоментувати.

Доповнення

Аль-Башир, був скинутий під час народного повстання в 2019 році. Його розшукує Міжнародний кримінальний суд за геноцид та інші злочини, скоєні під час конфлікту в західному регіоні Дарфур у Судані в 2000-х роках.

Він та інші колишні високопосадовці, звинувачені у звірствах, утримувалися у в'язниці Кобер у Хартумі впродовж останніх чотирьох років, оскільки влада відхилила запити МКС про їхню передачу.

Бурхан та інші старші офіцери служили під керівництвом аль-Башира, і активісти кажуть, що ісламістська «глибинна держава», яка лежала в основі його довгого правління, досі існує. Дагало також колись служив аль-Баширу, допомагаючи придушувати повстання в Дарфурі та інших провінціях.

І військові, і Сили оперативної підтримки прагнули презентувати себе як союзників продемократичного руху країни, які намагаються відновити перехід країни до цивільного правління. Але обидві сторони мають довгу історію жорстокого поводження з активістами та протестувальниками. Вони об’єднали зусилля, щоб усунути від влади цивільних лідерів у результаті державного перевороту менше двох років тому.

Внаслідок конфлікту в Судані, що почався 15 квітня, за останніми даними ВООЗ, щонайменше 459 людей загинули і 4072 отримали поранення.

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