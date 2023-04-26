В Судане из-за хаоса из тюрьмы "исчез" разыскиваемый МУС бывший президент

Детали

Суданская регулярная армия и военизированные Силы оперативной поддержки, которые вместе отстранили аль-Башира от власти во время массовых протестов, теперь воюют друг с другом по всей столице. Бои достигли тюрьмы 22-23 апреля. Информация о событиях в той локации противоречива.

Военные чиновники сообщили Associated Press, что аль-Башир, а также Абдель-Рахим Мухаммад Хусейн и Ахмед Харун, занимавшие высокие посты в службах безопасности во время кризиса в Дарфуре, были переведены в военное медицинское учреждение в Хартуме под усиленной охраной для их собственной безопасности. Чиновники говорили на условиях анонимности, поскольку они не были уполномочены обсуждать этот вопрос со СМИ.

Позже суданская регулярная армия обвинила Силы оперативной поддержки в том, что они надели военную форму и атаковали тюрьму, заявив, что они освободили заключенных и ограбили заведение. Силы оперативной поддержки во главе с генералом Мохаммедом Хамданом Дагало отрицали обвинения и утверждали, что военные «принудительно эвакуировали» объект в рамках плана возвращения аль-Башира к власти.

Тем временем местные СМИ транслировали якобы аудиозаявление Харуна, в котором он сказал, что его и других бывших чиновников оставили в тюремном комплексе под охраной небольшого количества сил безопасности, а позже им разрешили выйти на свободу. По его словам, они покинули тюрьму ради собственной безопасности из-за боев и нехватки еды и воды. Он не упомянул аль-Башира и не сказал, где он и другие официальные лица.

Адвокат аль-Башира не отвечал на телефонные звонки или сообщения с просьбой прокомментировать.

Дополнение

Аль-Башир, был свергнут во время народного восстания в 2019 году. Его разыскивает Международный уголовный суд за геноцид и другие преступления, совершенные во время конфликта в западном регионе Дарфур Судана в 2000-х годах.

Он и другие бывшие высокопоставленные чиновники, обвиняемые в зверствах, содержались в тюрьме Кобер в Хартуме в течение последних четырех лет, поскольку власти отклонили запросы МУС об их передаче.

Бурхан и другие старшие офицеры служили под руководством аль-Башира, и активисты говорят, что исламистское «глубинное государство», которое лежало в основе его долгого правления, до сих пор существует. Дагало также когда-то служил аль-Баширу, помогая подавлять восстания в Дарфуре и других провинциях.

И военные, и Силы оперативной поддержки стремились представить себя в качестве союзников продемократического движения страны, пытающихся восстановить переход страны к гражданскому правлению. Но обе стороны имеют долгую историю жестокого обращения с активистами и протестующими. Они объединили усилия, чтобы отстранить от власти гражданских лидеров в результате государственного переворота менее двух лет назад.

В результате конфликта в Судане, начавшегося 15 апреля, по последним данным ВОЗ, по меньшей мере 459 человек погибли и 4072 получили ранения.

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