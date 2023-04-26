ВООЗ: вже 459 людей загинуло внаслідок конфлікту в Судані
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. За даними ВООЗ, вже 459 людей загинуло внаслідок конфлікту в Судані. Про це пише УНН з посиланням на Anadolu.
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Щонайменше 459 людей загинули і 4072 отримали поранення внаслідок збройного конфлікту в столиці Судану Хартумі, повідомив у вівторок суданський представник Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).
Приєднавшись до прес-брифінгу ООН у режимі відеозапису, доктор Німа Саїд Абід сказав, що цифри загиблих та поранених, ймовірно, "дуже занижені".
Також, ВООЗ підтвердила 14 нападів на членів медичного персоналу з початку конфлікту.
"Напади на охорону здоров'я заслуговують осуду і повинні бути припинені", - сказав Німа Саїд Абід.
За словами Абіда, центральна лабораторія охорони здоров’я в Хартумі була зайнята однією з воюючих сторін як військова база.
"Це було надзвичайно небезпечно, оскільки в лабораторії було багато зразків, включаючи холеру; існував надзвичайний біологічний ризик для здоров’я. Існував високий ризик холери та малярії, а також були спалахи кору. Очікувалося, що від цих спалахів помре велика кількість людей", — сказав він.
Нагадаємо
У ГУР повідомили, що із Судану евакуювали 87 українців, в цілому врятовано 138 людей.