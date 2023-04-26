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ВОЗ: уже 459 человек погибли в результате конфликта в Судане

ВОЗ: уже 459 человек погибли в результате конфликта в Судане

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 апреля. УНН. По данным ВОЗ, уже 459 человек погибли в результате конфликта в Судане. Об этом пишет УНН со ссылкой на Anadolu.

Детали

По меньшей мере 459 человек погибли и 4072 получили ранения в результате вооруженного конфликта в столице Судана Хартуме, сообщил во вторник суданский представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Присоединившись к пресс-брифингу ООН в режиме видеозаписи, доктор Нима Саид Абид сказал, что цифры погибших и раненых, вероятно, "очень занижены".

Также, ВОЗ подтвердила 14 нападений на членов медицинского персонала с начала конфликта.

"Нападения на здравоохранение заслуживают осуждения и должны быть прекращены", - сказал Нима Саид Абид.

По словам Абида, центральная лаборатория здравоохранения в Хартуме была занята одной из воюющих сторон как военная база.

"Это было чрезвычайно опасно, поскольку в лаборатории было много образцов, включая холеру; существовал чрезвычайный биологический риск для здоровья. Существовал высокий риск холеры и малярии, а также были вспышки кори. Ожидалось, что от этих вспышек умрет большое количество людей", — сказал он.

Напомним

В ГУР сообщили, что из Судана эвакуировали 87 украинцев, в целом спасены 138 человек.

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