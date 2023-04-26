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ВООЗ стурбована захопленням біолабораторії в Судані, де зберігаються збудники кору та холери

ВООЗ стурбована захопленням біолабораторії в Судані, де зберігаються збудники кору та холери

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. У столиці Судану Хартумі існує «високий ризик біологічної небезпеки» після того, як одна з воюючих сторін захопила лабораторію, що містить збудники кору, холери та інші небезпечні матеріали, заявила Всесвітня організація охорони здоров’я. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Розмовляючи з журналістами в Женеві через відеозв’язок із Судану, представник ВООЗ у цій країні Німа Саїд Абід сказав, що технічним фахівцям не вдалося отримати доступ до Національної лабораторії громадського здоров’я, щоб убезпечити зберігання біоматеріалів.

Цитата

"Це головна проблема: відсутність доступу лабораторії для працівників та безпечного зберігання наявних біологічних матеріалів і речовин", - повідомив Німа Саїд Абід, відмовившись уточнити, яка сторона захопила об’єкт.

Доповнення

За останніми даними ВООЗ, 15 квітня спалахнули бої між збройними силами Судану та воєнізованими формуваннями Сил швидкої підтримки, у результаті яких загинули щонайменше 459 людей і 4072 отримали поранення. 

Зіткнення паралізували роботу лікарень та інших основних служб. Багато людей залишилися вдома, не маючи запасів їжі та води. ВООЗ повідомила про 14 нападів на медичні установи з початку зіткнень і переводить свій персонал у безпечне місце.

Зараз в Судані ще триває 72 годинний режим припинення вогню. Про нього домовились після дводобових переговорів за участю США, сторони, що конфліктують, - регулярна армія та Сили оперативного реагування.

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