ВОЗ обеспокоена захватом биолаборатории в Судане, где хранятся возбудители кори и холеры
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. В столице Судана Хартуме существует «высокий риск биологической опасности» после того, как одна из воюющих сторон захватила лабораторию, содержащую возбудители кори, холеры и другие опасные материалы, заявила Всемирная организация здравоохранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Разговаривая с журналистами в Женеве по видеосвязи из Судана, представитель ВОЗ в этой стране Нима Саид Абид сказал, что техническим специалистам не удалось получить доступ к Национальной лаборатории общественного здоровья, чтобы обезопасить хранение биоматериалов.
Цитата
"Это главная проблема: отсутствие доступа лаборатории для работников и безопасного хранения имеющихся биологических материалов и веществ", - сообщил Нима Саид Абид, отказавшись уточнить, какая сторона захватила объект.
Дополнение
По последним данным ВОЗ, 15 апреля вспыхнули бои между вооруженными силами Судана и военизированными формированиями Сил быстрой поддержки, в результате которых погибли по меньшей мере 459 человек и 4072 получили ранения.
Столкновения парализовали работу больниц и других основных служб. Многие люди остались дома, не имея запасов еды и воды. ВОЗ сообщила о 14 нападениях на медицинские учреждения с начала столкновений и переводит свой персонал в безопасное место.
Сейчас в Судане еще продолжается 72 часовой режим прекращения огня. О котором договорились после двухсуточных переговоров с участием США, конфликтующие стороны - регулярная армия и Силы оперативного реагирования.
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