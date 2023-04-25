11-й день з початку конфлікту у Судані: загинуло вже 427 людей, ООН очікує чверть мільйона біженців

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Представник агентства ООН у справах біженців у Чаді Лаура Ло Кастро заявила, що туди прибуло близько 20 000 біженців, додавши, що агентство очікує до 100 000 «у найгіршому випадку».

Її колега з Південного Судану Марі-Елен Верні сказала: «Найвірогіднішим сценарієм є повернення 125 000 південносуданських біженців до Південного Судану та 45 000 біженців».

Тим часом триває 11-й день з початку бойових дій у Судані. Ворогуючі угруповання Судану погодилися на 72-годинне припинення вогню, починаючи з вівторка. Однак, згідно з місцевими повідомленнями, у Генейні в Західному Дарфурі почалися бої між збройними силами Судану та воєнізованими "Силами оперативної підтримки" (RSF), пише видання.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш попередив, що Судан перебуває на «краю прірви» і насильство «може охопити весь регіон і за його межами».

Міністерство закордонних справ Єгипту повідомило, що помічник аташе в його посольстві був убитий під час бойових дій у Хартумі, «коли їхав до посольства, щоб відстежити процедури евакуації єгиптян, які застрягли в Судані».

За даними агентств ООН, щонайменше 427 людей загинули і понад 3700 отримали поранення. За останні кілька днів десятки тисяч людей, включаючи суданців та іноземних громадян, втекли до Єгипту, Чаду та Південного Судану.

За даними ООН, існує гостра нестача продовольства, чистої води, медикаментів і палива, а також обмежений зв'язок і електроенергія. Ціни зашкалюють.

Сполучені Штати та країни Європи, Близького Сходу, Африки та Азії розпочали екстрені місії, щоб доставити в безпеку персонал своїх посольств і громадян з Судану дорогами, повітрям і морем.

Глава зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що понад 1000 громадян ЄС були евакуйовані під час «довгих і напружених вихідних», в яких брали участь авіація Франції, Німеччини та інших країн.

Кілька країн, зокрема Канада, Франція, Польща, Швейцарія та США, призупинили роботу посольств до подальшого повідомлення.

Рада Безпеки ООН планує засідання щодо Судану у вівторок. Генеральний секретар ООН закликав 15 членів Ради Безпеки використати свій вплив, щоб повернути Судан на шлях демократичного переходу.

Єгипетська газета Al Ahram повідомила, що в Саудівській Аравії є спроби організувати зустріч між двома суданськими генералами Абделем Фаттахом аль-Бурханом і представником RSF Мохамедом Хамданом Дагало, представників сторін-учасників конфлікту.

Нагадаємо

Головне управління розвідки Міноборони України повідомило про проведену успішну рятувальну операцію з евакуації громадян України із території Судану. Вдалося евакуювати із зони збройного конфлікту 87 українців, в цілому врятовано 138 людей.