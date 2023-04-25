11-й день с начала конфликта в Судане: погибло уже 427 человек, ООН ожидает четверть миллиона беженцев

Детали

Представитель агентства ООН по делам беженцев в Чаде Лаура Ло Кастро заявила, что туда прибыло около 20 000 беженцев, добавив, что агентство ожидает до 100 000 «в худшем случае».

Ее коллега из Южного Судана Мари-Элен Верни сказала: «Наиболее вероятным сценарием является возвращение 125 000 южносуданских беженцев в Южный Судан и 45 000 беженцев».

Тем временем продолжается 11-й день с начала боевых действий в Судане. Враждующие группировки Судана согласились на 72-часовое прекращение огня, начиная со вторника. Однако, согласно местным сообщениям, в Генейне в Западном Дарфуре начались бои между вооруженными силами Судана и военизированными "Силами оперативной поддержки" (RSF), пишет издание.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предупредил, что Судан находится на «краю пропасти» и насилие «может охватить весь регион и за его пределами».

Министерство иностранных дел Египта сообщило, что помощник атташе в его посольстве был убит во время боевых действий в Хартуме, «когда ехал в посольство, чтобы отследить процедуры эвакуации египтян, застрявших в Судане».

По данным агентств ООН, по меньшей мере 427 человек погибли и более 3700 получили ранения. За последние несколько дней десятки тысяч людей, включая суданцев и иностранных граждан, бежали в Египет, Чад и Южный Судан.

По данным ООН, существует острая нехватка продовольствия, чистой воды, медикаментов и топлива, а также ограничена связь и электроэнергия. Цены зашкаливают.

Соединенные Штаты и страны Европы, Ближнего Востока, Африки и Азии начали экстренные миссии, чтобы доставить в безопасность персонал своих посольств и граждан из Судана по дорогам, воздуху и морю.

Глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что более 1000 граждан ЕС были эвакуированы во время «долгих и напряженных выходных», в чем участвовали авиация Франции, Германии и других стран.

Несколько стран, в том числе Канада, Франция, Польша, Швейцария и США, приостановили работу посольств до дальнейшего уведомления.

Совет Безопасности ООН планирует заседание по Судану во вторник. Генеральный секретарь ООН призвал 15 членов Совета Безопасности использовать свое влияние, чтобы вернуть Судан на путь демократического перехода.

Египетская газета Al Ahram сообщила, что в Саудовской Аравии есть попытки организовать встречу между двумя суданскими генералами Абделем Фаттахом аль-Бурханом и представителем RSF Мохаммедом Хамданом Дагало, представителей сторон-участников конфликта.

Напомним

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило о проведенной успешной спасательной операции по эвакуации граждан Украины с территории Судана. Удалось эвакуировать из зоны вооруженного конфликта 87 украинцев, в общей сложности спасено 138 человек.