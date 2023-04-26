В аеропорту Польщі приземлився літак з евакуйованими українцями: ГУР показало відео
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Головне управління розвідки МО України опублікувало відео з аеропорту Польщі, де приземлився літак із евакуйованими українцями. Про це пише УНН з посиланням на ГУР.
Деталі
Як повідомляється, внаслідок ретельно спланованої операції, здійсненої ГУР МО спільно з МЗС та Офісом Президента України, станом на 26 квітня 2023 року з охопленого бойовими діями Судану вдалось врятувати уже 91 українця.
"Своїх громадян у біді не залишимо, де б вони не були!", - підкреслили у ГУР МО України.
Нагадаємо
Чартерний рейс із 64 українцями, яких евакуювали з Судану, приземлився в аеропорту Польщі. Невдовзі врятовані перетнуть український державний кордон. МЗС України в співпраці із іншими відомствами продовжує операцію із порятунку українців, які опинилися в зоні бойових дій в Судані.