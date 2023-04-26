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В аеропорту Польщі приземлився літак з евакуйованими українцями: ГУР показало відео

Київ • УНН

 • 473817 перегляди

КИЇВ. 27 квітня. УНН. Головне управління розвідки МО України опублікувало відео з аеропорту Польщі, де приземлився літак із евакуйованими українцями. Про це пише УНН з посиланням на ГУР. 

Деталі

Як повідомляється, внаслідок ретельно спланованої операції, здійсненої ГУР МО спільно з МЗС та Офісом Президента України, станом на 26 квітня 2023 року з охопленого бойовими діями Судану вдалось врятувати уже 91 українця.

"Своїх громадян у біді не залишимо, де б вони не були!", - підкреслили у ГУР МО України. 

Нагадаємо

Чартерний рейс із 64 українцями, яких евакуювали з Судану, приземлився в аеропорту Польщі. Невдовзі врятовані перетнуть український державний кордон. МЗС України в співпраці із іншими відомствами продовжує операцію із порятунку українців, які опинилися в зоні бойових дій в Судані.

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