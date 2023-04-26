В аэропорту Польши приземлился самолет с эвакуированными украинцами: ГУР показало видео
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Главное управление разведки МО Украины опубликовало видео из аэропорта Польши, где приземлился самолет с эвакуированными украинцами. Об этом пишет УНН со ссылкой на ГУР.
Детали
Как сообщается, в результате тщательно спланированной операции, осуществленной ГУР МО совместно с МИД и Офисом Президента Украины, по состоянию на 26 апреля 2023 года из охваченного боевыми действиями Судана удалось спасти уже 91 украинца.
"Своих граждан в беде не оставим, где бы они ни были!", - подчеркнули в ГУР МО Украины.
Напомним
Чартерный рейс с 64 украинцами, которых эвакуировали из Судана, приземлился в аэропорту Польши. Вскоре спасенные пересекут украинскую государственную границу. МИД Украины в сотрудничестве с другими ведомствами продолжает операцию по спасению украинцев, которые оказались в зоне боевых действий в Судане.