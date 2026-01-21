Стубб заявив, що Європа здатна захистити себе від будь-якої агресії

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що вважає Європу здатною захистити себе від нападу. Про це він сказав під час панельної дискусії щодо оборонних можливостей Європи на щорічному Всесвітньому економічному форумі в Давосі в середу, повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

"Чи може Європа захистити себе? Моя відповідь — однозначно так", — заявив Стубб.

Президент навів Фінляндію як приклад військового потенціалу ширшого альянсу НАТО: "У нас є загальний військовий обов’язок. Його пройшли один мільйон людей. Ми можемо мобілізувати 280 тисяч солдатів протягом кількох тижнів. У нас є 62 винищувачі F-18", — пояснив він.

Також Стубб наголосив, що Фінляндія разом із Польщею має найбільші артилерійські потужності в Європі, включно з ракетами великої дальності для суходолу, моря та повітря. "Чи може фінська армія захистити себе від російського нападу? … Так", — сказав президент.

Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України

Водночас він зауважив, що ефективність країни у війні не визначається лише військовими можливостями чи озброєнням. "Війни ведуться на полі бою, але виграються вдома… Нам усім потрібно більше зосереджуватися на комплексній безпеці на цивільному рівні", — зазначив державний діяч.

"Саме тому у нас є цивільні укриття для 4,4 мільйона фінів", — додав Стубб, підкресливши, що Фінляндія також має запаси, які дозволяють уникнути дефіциту продовольства, енергії та електроенергії.

Стубб готовий запросити Трампа в сауну для розмови про Гренландію