Стубб заявив, що Європа здатна захистити себе від будь-якої агресії

15:14
Зеленський планує вирушити до Давоса на зустріч із Трампом в четвер - ЗМІ
14:30
Смерті у приватних клініках і відсутність реакції регулятора: "справа Odrex" як вирок системі
Ексклюзив
12:43
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
10:55
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
10:42
Посланець Трампа Віткофф повідомив про очікувану зустріч з путіним 22 січня
21 січня, 08:59
Готівки на руках в українців побільшало на 12,6% за рік: НБУ назвав головні причиниPhoto
20 січня, 20:12
У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні
20 січня, 19:42
Європейські лідери у Давосі виступили єдиним фронтом проти амбіцій Трампа щодо Гренландії
20 січня, 18:44
Зеленський розкритикував роботу Повітряних сил після атаки БпЛА на Київщину
20 січня, 15:45
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією
Публікації
Ексклюзиви
Spotify тестує функцію синхронізації аудіокниг з паперовими виданнями21 січня, 06:46
Дружина віцепрезидента США Джей Ді Венса очікує на четверту дитину21 січня, 07:22
Республіканці починають чинити опір прагненню Трампа щодо Гренландії - FT21 січня, 08:33
У чотирьох областях знеструмлення після нових атак рф, йде робота, щоб дати більше електрики для населення - Міненерго21 січня, 09:24
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій12:13
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової14:44
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
12:43
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій12:13
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
Ексклюзив
10:55
День народження Федеріко Фелліні: топ-3 фільми режисера, які варто переглянути20 січня, 19:12
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Беньямін Нетаньягу
Михайло Федоров
Лавров Сергій Вікторович
Україна
Сполучені Штати Америки
Давос
Державний кордон України
Сумська область
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій12:13
Spotify тестує функцію синхронізації аудіокниг з паперовими виданнями21 січня, 06:46
Що відбувається у шлюбі Міли Куніс та Ештона Кутчера: інсайдер говорять про напругу у стосунках20 січня, 17:49
На фоні скандалу зі старшим сином Девід Бекхем заговорив про помилки дітей20 січня, 17:16
Netflix змінює пропозицію злиття Warner Bros. на тлі тиску Paramount20 січня, 16:21
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Financial Times
Дипломатка

Стубб заявив, що Європа здатна захистити себе від будь-якої агресії

Київ • УНН

 21 січня

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що Європа здатна захистити себе від нападу. Він навів Фінляндію як приклад військового потенціалу та наголосив на важливості комплексної безпеки.

Стубб заявив, що Європа здатна захистити себе від будь-якої агресії

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що вважає Європу здатною захистити себе від нападу. Про це він сказав під час панельної дискусії щодо оборонних можливостей Європи на щорічному Всесвітньому економічному форумі в Давосі в середу, повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

"Чи може Європа захистити себе? Моя відповідь — однозначно так", — заявив Стубб.

Президент навів Фінляндію як приклад військового потенціалу ширшого альянсу НАТО: "У нас є загальний військовий обов’язок. Його пройшли один мільйон людей. Ми можемо мобілізувати 280 тисяч солдатів протягом кількох тижнів. У нас є 62 винищувачі F-18", — пояснив він.

Також Стубб наголосив, що Фінляндія разом із Польщею має найбільші артилерійські потужності в Європі, включно з ракетами великої дальності для суходолу, моря та повітря. "Чи може фінська армія захистити себе від російського нападу? … Так", — сказав президент.

Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України21.01.26, 14:43

Водночас він зауважив, що ефективність країни у війні не визначається лише військовими можливостями чи озброєнням. "Війни ведуться на полі бою, але виграються вдома… Нам усім потрібно більше зосереджуватися на комплексній безпеці на цивільному рівні", — зазначив державний діяч.

"Саме тому у нас є цивільні укриття для 4,4 мільйона фінів", — додав Стубб, підкресливши, що Фінляндія також має запаси, які дозволяють уникнути дефіциту продовольства, енергії та електроенергії.

Стубб готовий запросити Трампа в сауну для розмови про Гренландію20.01.26, 18:44

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Енергетика
Мобілізація
Електроенергія
Александр Стубб
НАТО
Фінляндія
Європа
Польща