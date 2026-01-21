Стубб заявил, что Европа способна защитить себя от любой агрессии
Киев • УНН
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Европа способна защитить себя от нападения. Он привел Финляндию в качестве примера военного потенциала и подчеркнул важность комплексной безопасности.
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что считает Европу способной защитить себя от нападения. Об этом он сказал во время панельной дискуссии по оборонным возможностям Европы на ежегодном Всемирном экономическом форуме в Давосе в среду, сообщает CNN, пишет УНН.
Детали
"Может ли Европа защитить себя? Мой ответ — однозначно да", — заявил Стубб.
Президент привел Финляндию в качестве примера военного потенциала более широкого альянса НАТО: "У нас есть всеобщая воинская обязанность. Ее прошли один миллион человек. Мы можем мобилизовать 280 тысяч солдат в течение нескольких недель. У нас есть 62 истребителя F-18", — пояснил он.
Также Стубб подчеркнул, что Финляндия вместе с Польшей имеет самые большие артиллерийские мощности в Европе, включая ракеты большой дальности для суши, моря и воздуха. "Может ли финская армия защитить себя от российского нападения? … Да", — сказал президент.
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины21.01.26, 14:43 • 15586 просмотров
В то же время он отметил, что эффективность страны в войне не определяется только военными возможностями или вооружением. "Войны ведутся на поле боя, но выигрываются дома… Нам всем нужно больше сосредоточиться на комплексной безопасности на гражданском уровне", — отметил государственный деятель.
"Именно поэтому у нас есть гражданские убежища для 4,4 миллиона финнов", — добавил Стубб, подчеркнув, что Финляндия также имеет запасы, которые позволяют избежать дефицита продовольствия, энергии и электроэнергии.
Стубб готов пригласить Трампа в сауну для разговора о Гренландии20.01.26, 18:44 • 4636 просмотров