Стубб заявил, что Европа способна защитить себя от любой агрессии

15:14 • 702 просмотра
Зеленский планирует отправиться в Давос на встречу с Трампом в четверг - СМИ
14:30 • 4426 просмотра
Смерти в частных клиниках и отсутствие реакции регулятора: "дело Odrex" как приговор системе
Эксклюзив
12:43 • 15574 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
10:55 • 22666 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
10:42 • 17250 просмотра
Посланник Трампа Уиткофф сообщил об ожидаемой встрече с путиным 22 января
21 января, 08:59 • 19634 просмотра
Наличных на руках у украинцев стало на 12,6% больше за год: НБУ назвал главные причиныPhoto
20 января, 20:12 • 37667 просмотра
В Давосе состоялись "конструктивные" переговоры представителей США и РФ по завершению войны в Украине
20 января, 19:42 • 56832 просмотра
Европейские лидеры в Давосе выступили единым фронтом против амбиций Трампа в отношении Гренландии
20 января, 18:44 • 48798 просмотра
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил после атаки БПЛА на Киевскую область
20 января, 15:45 • 80947 просмотра
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией
Популярные новости
Spotify тестирует функцию синхронизации аудиокниг с бумажными изданиями21 января, 06:46 • 23657 просмотра
Жена вице-президента США Джей Ди Вэнса ожидает четвертого ребенка21 января, 07:22 • 7146 просмотра
Республиканцы начинают сопротивляться стремлению Трампа относительно Гренландии - FT21 января, 08:33 • 20933 просмотра
В четырех областях обесточивание после новых атак рф, идет работа, чтобы дать больше электричества для населения - Минэнерго21 января, 09:24 • 3808 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей12:13 • 16243 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой14:44 • 2444 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей12:13 • 16419 просмотра
День рождения Федерико Феллини: топ-3 фильма режиссера, которые стоит посмотреть20 января, 19:12 • 45735 просмотра
Стубб заявил, что Европа способна защитить себя от любой агрессии

Киев • УНН

 • 80 просмотра

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Европа способна защитить себя от нападения. Он привел Финляндию в качестве примера военного потенциала и подчеркнул важность комплексной безопасности.

Стубб заявил, что Европа способна защитить себя от любой агрессии

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что считает Европу способной защитить себя от нападения. Об этом он сказал во время панельной дискуссии по оборонным возможностям Европы на ежегодном Всемирном экономическом форуме в Давосе в среду, сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

"Может ли Европа защитить себя? Мой ответ — однозначно да", — заявил Стубб.

Президент привел Финляндию в качестве примера военного потенциала более широкого альянса НАТО: "У нас есть всеобщая воинская обязанность. Ее прошли один миллион человек. Мы можем мобилизовать 280 тысяч солдат в течение нескольких недель. У нас есть 62 истребителя F-18", — пояснил он.

Также Стубб подчеркнул, что Финляндия вместе с Польшей имеет самые большие артиллерийские мощности в Европе, включая ракеты большой дальности для суши, моря и воздуха. "Может ли финская армия защитить себя от российского нападения? … Да", — сказал президент.

Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины21.01.26, 14:43 • 15586 просмотров

В то же время он отметил, что эффективность страны в войне не определяется только военными возможностями или вооружением. "Войны ведутся на поле боя, но выигрываются дома… Нам всем нужно больше сосредоточиться на комплексной безопасности на гражданском уровне", — отметил государственный деятель.

"Именно поэтому у нас есть гражданские убежища для 4,4 миллиона финнов", — добавил Стубб, подчеркнув, что Финляндия также имеет запасы, которые позволяют избежать дефицита продовольствия, энергии и электроэнергии.

Стубб готов пригласить Трампа в сауну для разговора о Гренландии20.01.26, 18:44 • 4636 просмотров

Ольга Розгон

