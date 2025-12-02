ССО атакували окупантів на Донбасі: уражено склади та особовий склад, відео

У ніч на 1 грудня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ здійснили успішне ураження ударними БПЛА по російських окупантах у Донецькій та Луганській областях. Про це повідомляє УНН з посиланням на ССО.

Деталі

У Донецькій області дрони ССО уразили місце накопичення особового складу противника в Покровську, а в Білоярівці здійснили успішне ураження складу боєприпасів 51-ї загальновійськової армії.

В населеному пункті Денежникове Луганської області уражений склад паливно мастильних матеріалів 3-ї мотострілецької дивізії.

Українські спецпризначенні опублікували відео успішних ударів по ворожих цілях.

Нагадаємо

Головне управління розвідки Міністерства оборони України показало відео знищення російських радарів та пускових установок ЗРК на Донбасі. Було знищено пускову установку 9А83 зі складу ЗРК "С-300В" та дві радіолокаційні станції 1Л125 "Ніобій-СВ".