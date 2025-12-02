$42.270.07
Ексклюзив
06:00 • 9302 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
1 грудня, 17:14 • 20684 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Ексклюзив
1 грудня, 15:35 • 35336 перегляди
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
1 грудня, 14:52 • 28002 перегляди
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
1 грудня, 13:38 • 28194 перегляди
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
Ексклюзив
1 грудня, 12:41 • 27528 перегляди
Банки вилучили понад 1,2 млн монет номіналом 10 копійок - НБУ
1 грудня, 09:32 • 23966 перегляди
Переговори України і США були конструктивні, але є "непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати": Зеленський визначив наступні кроки
1 грудня, 09:14 • 24007 перегляди
Лідери ЄС готуються розглянути юридичну пропозицію щодо фінансування України для рішення до саміту на тлі опору Бельгії - Politico
Ексклюзив
1 грудня, 07:43 • 49593 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
1 грудня, 07:28 • 20858 перегляди
Повоєнні кордони домінували в переговорах між США та Україною, Зеленський хотів обговорити питання територій з Трампом - Axios
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Українські розвідники знищили радари та пускові установки ЗРК С-300В на Донбасі: відео

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Бійці Департаменту активних дій ГУР МО України за допомогою дронів атакували російські радари та пускові установки ЗРК на Донбасі. Знищено пускову установку 9А83 зі складу ЗРК "С-300В" та дві радіолокаційні станції 1Л125 "Ніобій-СВ".

Українські розвідники знищили радари та пускові установки ЗРК С-300В на Донбасі: відео

Бійці Департаменту активних дій Головного управління розвідки Міністерства оборони України за допомогою дронів атакували радари та пускові установки зенітно-ракетних комплексів російських окупантів на Донбасі. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУР МО.

Деталі

За одну ніч українські розвідники знищили:

  • пускову установку 9А83 зі складу ЗРК "С-300В”, яка перебувала на бойовому чергуванні;
    • одразу дві дороговартісні радіолокаційні станції 1Л125 "Ніобій-СВ".

      Як зазначили в ГУР, подібні удари істотно зменшують можливості росіян контролювати повітряний простір над Донбасом і створюють умови для нових повітряних операцій Сил оборони України.

      Додатково

      Зенітно-ракетний комплекс С-300В був розроблений в СРСР, стоїть на озброєнні російської, української, білоруської і венесуельської армій. Дана система призначена для оборони важливих військових об'єктів, угруповань військ і адміністративно-промислових центрів від ударів всіх типів літаків і гвинтокрилів, а також крилатих ракет, інших аеродинамічних засобів повітряного нападу, аеробалістичних і балістичних ракет оперативно-тактичного призначення.

      РЛС 1Л125 "Ніобій-СВ" – це пересувна трикоординатна радіолокаційна система метрового діапазону була створена спеціально для протиповітряної оборони сухопутних військ російської армії. Прийнята на озброєння у 2016 році.

      Нагадаємо

      На тимчасово окупованій території Бердянського району Запорізької області відбулася успішна операція української розвідки та Руху опору. Два вибухи уразили підрозділ "ахмат" російських загарбників, які займалися незаконним збутом краденого дизельного пального.

      Євген Устименко

