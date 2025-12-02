Українські розвідники знищили радари та пускові установки ЗРК С-300В на Донбасі: відео

Бійці Департаменту активних дій Головного управління розвідки Міністерства оборони України за допомогою дронів атакували радари та пускові установки зенітно-ракетних комплексів російських окупантів на Донбасі. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУР МО.

Деталі

За одну ніч українські розвідники знищили:

пускову установку 9А83 зі складу ЗРК "С-300В”, яка перебувала на бойовому чергуванні;

одразу дві дороговартісні радіолокаційні станції 1Л125 "Ніобій-СВ".

Як зазначили в ГУР, подібні удари істотно зменшують можливості росіян контролювати повітряний простір над Донбасом і створюють умови для нових повітряних операцій Сил оборони України.

Додатково

Зенітно-ракетний комплекс С-300В був розроблений в СРСР, стоїть на озброєнні російської, української, білоруської і венесуельської армій. Дана система призначена для оборони важливих військових об'єктів, угруповань військ і адміністративно-промислових центрів від ударів всіх типів літаків і гвинтокрилів, а також крилатих ракет, інших аеродинамічних засобів повітряного нападу, аеробалістичних і балістичних ракет оперативно-тактичного призначення.

РЛС 1Л125 "Ніобій-СВ" – це пересувна трикоординатна радіолокаційна система метрового діапазону була створена спеціально для протиповітряної оборони сухопутних військ російської армії. Прийнята на озброєння у 2016 році.

Нагадаємо

