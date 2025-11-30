$42.190.00
Україна вводить синхронні із США санкції проти російської енергетики під ударом "лукойл" та "роснєфть" – Зеленський
07:27 • 6352 перегляди
ППО України перехопила більшість БпЛА під час нічної атаки: знищено та подавлено 104 ворожі дрониPhoto
29 листопада, 18:27 • 19595 перегляди
Чекаю від делегації в США результатів, у них є необхідні директиви - ЗеленськийVideo
29 листопада, 17:13 • 29970 перегляди
30 листопада в Україні діятимуть відключення і обмеження електроенергії: опубліковані графіки
29 листопада, 17:02 • 25142 перегляди
Рятувальники у Києві завершили роботи з ліквідації наслідків російських ударів 29 листопадаPhoto
29 листопада, 15:10 • 24206 перегляди
Відставка Єрмака може послабити політичний контроль Зеленського - NYT
29 листопада, 14:28 • 21852 перегляди
В Україну йде похолодання до +9 градусів: прогноз погоди у неділю 30 листопада
29 листопада, 12:33 • 16947 перегляди
Зеленський: час змінювати базові документи щодо оборони України, включаючи план оборони, дав завдання Шмигалю
29 листопада, 12:07 • 16223 перегляди
Запаси води в Європі виснажуються через кліматичні зміни - Guardian
29 листопада, 11:00 • 14651 перегляди
"Розраховуємо, що результати зустрічей у Женеві будуть зараз доопрацьовані": Зеленський назвав завдання делегації на чолі з Умєровим у США
ГУР ліквідувало схему збуту краденого палива "кадировцями" під Бердянськом: пролунало два вибухи

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Українська розвідка та Рух опору успішно провели операцію в Бердянському районі, ліквідувавши підрозділ "ахмат". Два вибухи уразили окупантів, які займалися незаконним збутом краденого дизельного пального, знищено два автомобілі.

ГУР ліквідувало схему збуту краденого палива "кадировцями" під Бердянськом: пролунало два вибухи

29 листопада 2025 року на тимчасово окупованій території Бердянського району Запорізької області відбулася успішна операція української розвідки та Руху опору. Два вибухи уразили підрозділ "ахмат" російських загарбників, які займалися незаконним збутом краденого дизельного пального. Про це повідомляє ГУР, пише УНН.

Деталі

Як з’ясували українські партизани, "кадировці" організували торгівлю викраденою соляркою на одній із трас під Бердянськом. Місце "схеми" було заміновано і, коли окупанти зібралися для операцій, спрацювали перший та другий підриви.

Прямували до росії, щоб воювати проти України: у Південній Африці затримали чотирьох чоловіків29.11.25, 17:51 • 4784 перегляди

В результаті перший вибух спричинив паніку серед ворога – частина московитів втекла, а на другий раз пікап із черговою партією пального також був уражений. За попередніми даними, знищено два автомобілі та завдано втрат особовому складу підрозділу "ахмат". 

У підсумку – успішно уражено два автомобілі, на яких пересувались "хапуги" з окупаційного підрозділу "ахмат". Кількість втрат серед особового складу ворога уточнюється 

– повідомили в ГУР.

Розташовані не лише в Україні: ГУР виявило мережі терміналів захищеного зв'язку армії рф в Африці29.11.25, 19:32 • 5164 перегляди

Степан Гафтко

Війна в Україні
Війна в Україні
Запорізька область
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Південно-Африканська Республіка
Україна
Бердянськ