ГУР ліквідувало схему збуту краденого палива "кадировцями" під Бердянськом: пролунало два вибухи

29 листопада 2025 року на тимчасово окупованій території Бердянського району Запорізької області відбулася успішна операція української розвідки та Руху опору. Два вибухи уразили підрозділ "ахмат" російських загарбників, які займалися незаконним збутом краденого дизельного пального. Про це повідомляє ГУР, пише УНН.

Деталі

Як з’ясували українські партизани, "кадировці" організували торгівлю викраденою соляркою на одній із трас під Бердянськом. Місце "схеми" було заміновано і, коли окупанти зібралися для операцій, спрацювали перший та другий підриви.

Прямували до росії, щоб воювати проти України: у Південній Африці затримали чотирьох чоловіків

В результаті перший вибух спричинив паніку серед ворога – частина московитів втекла, а на другий раз пікап із черговою партією пального також був уражений. За попередніми даними, знищено два автомобілі та завдано втрат особовому складу підрозділу "ахмат".

У підсумку – успішно уражено два автомобілі, на яких пересувались "хапуги" з окупаційного підрозділу "ахмат". Кількість втрат серед особового складу ворога уточнюється – повідомили в ГУР.

Розташовані не лише в Україні: ГУР виявило мережі терміналів захищеного зв'язку армії рф в Африці