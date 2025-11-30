$42.190.00
Украина вводит синхронные с США санкции против российской энергетики, под ударом "Лукойл" и "Роснефть" – Зеленский
07:27 • 6250 просмотра
ПВО Украины перехватила большинство БПЛА во время ночной атаки: уничтожено и подавлено 104 вражеских дронаPhoto
29 ноября, 18:27 • 19552 просмотра
Жду от делегации в США результатов, у них есть необходимые директивы - ЗеленскийVideo
29 ноября, 17:13 • 29925 просмотра
30 ноября в Украине будут действовать отключения и ограничения электроэнергии: опубликованы графики
29 ноября, 17:02 • 25100 просмотра
Спасатели в Киеве завершили работы по ликвидации последствий российских ударов 29 ноябряPhoto
29 ноября, 15:10 • 24181 просмотра
Отставка Ермака может ослабить политический контроль Зеленского - NYT
29 ноября, 14:28 • 21839 просмотра
В Украину идет похолодание до +9 градусов: прогноз погоды в воскресенье 30 ноября
29 ноября, 12:33 • 16943 просмотра
Зеленский: пора менять базовые документы по обороне Украины, включая план обороны, дал задание Шмыгалю
29 ноября, 12:07 • 16223 просмотра
Запасы воды в Европе истощаются из-за климатических изменений - Guardian
29 ноября, 11:00 • 14651 просмотра
"Рассчитываем, что результаты встреч в Женеве будут сейчас доработаны": Зеленский назвал задачи делегации во главе с Умеровым в США
ГУР ликвидировало схему сбыта краденого топлива "кадыровцами" под Бердянском: прозвучало два взрыва

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Украинская разведка и Движение сопротивления успешно провели операцию в Бердянском районе, ликвидировав подразделение "Ахмат". Два взрыва поразили оккупантов, которые занимались незаконным сбытом краденого дизельного топлива, уничтожено два автомобиля.

ГУР ликвидировало схему сбыта краденого топлива "кадыровцами" под Бердянском: прозвучало два взрыва

29 ноября 2025 года на временно оккупированной территории Бердянского района Запорожской области состоялась успешная операция украинской разведки и Движения сопротивления. Два взрыва поразили подразделение "Ахмат" российских захватчиков, которые занимались незаконным сбытом краденого дизельного топлива. Об этом сообщает ГУР, пишет УНН.

Подробности

Как выяснили украинские партизаны, "кадыровцы" организовали торговлю похищенной соляркой на одной из трасс под Бердянском. Место "схемы" было заминировано и, когда оккупанты собрались для операций, сработали первый и второй подрывы.

Направлялись в россию, чтобы воевать против Украины: в Южной Африке задержали четырех мужчин29.11.25, 17:51 • 4784 просмотра

В результате первый взрыв вызвал панику среди врага – часть московитов сбежала, а во второй раз пикап с очередной партией топлива также был поражен. По предварительным данным, уничтожено два автомобиля и нанесены потери личному составу подразделения "Ахмат". 

В итоге – успешно поражены два автомобиля, на которых передвигались "хапуги" из оккупационного подразделения "Ахмат". Количество потерь среди личного состава врага уточняется 

– сообщили в ГУР.

Расположены не только в Украине: ГУР обнаружило сети терминалов защищенной связи армии рф в Африке29.11.25, 19:32 • 5164 просмотра

Степан Гафтко

