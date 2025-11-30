ГУР ликвидировало схему сбыта краденого топлива "кадыровцами" под Бердянском: прозвучало два взрыва
Украинская разведка и Движение сопротивления успешно провели операцию в Бердянском районе, ликвидировав подразделение "Ахмат". Два взрыва поразили оккупантов, которые занимались незаконным сбытом краденого дизельного топлива, уничтожено два автомобиля.
29 ноября 2025 года на временно оккупированной территории Бердянского района Запорожской области состоялась успешная операция украинской разведки и Движения сопротивления. Два взрыва поразили подразделение "Ахмат" российских захватчиков, которые занимались незаконным сбытом краденого дизельного топлива. Об этом сообщает ГУР, пишет УНН.
Подробности
Как выяснили украинские партизаны, "кадыровцы" организовали торговлю похищенной соляркой на одной из трасс под Бердянском. Место "схемы" было заминировано и, когда оккупанты собрались для операций, сработали первый и второй подрывы.
В результате первый взрыв вызвал панику среди врага – часть московитов сбежала, а во второй раз пикап с очередной партией топлива также был поражен. По предварительным данным, уничтожено два автомобиля и нанесены потери личному составу подразделения "Ахмат".
В итоге – успешно поражены два автомобиля, на которых передвигались "хапуги" из оккупационного подразделения "Ахмат". Количество потерь среди личного состава врага уточняется
