Украинские разведчики уничтожили радары и пусковые установки ЗРК С-300В на Донбассе: видео
Киев • УНН
Бойцы Департамента активных действий ГУР МО Украины с помощью дронов атаковали российские радары и пусковые установки ЗРК на Донбассе. Уничтожена пусковая установка 9А83 из состава ЗРК "С-300В" и две радиолокационные станции 1Л125 "Ниобий-СВ".
Бойцы Департамента активных действий Главного управления разведки Министерства обороны Украины с помощью дронов атаковали радары и пусковые установки зенитно-ракетных комплексов российских оккупантов на Донбассе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУР МО.
Детали
За одну ночь украинские разведчики уничтожили:
- пусковую установку 9А83 из состава ЗРК "С-300В",
которая находилась на боевом дежурстве;
- сразу две дорогостоящие радиолокационные станции
1Л125 "Ниобий-СВ".
Как отметили в ГУР, подобные удары существенно уменьшают возможности россиян контролировать воздушное пространство над Донбассом и создают условия для новых воздушных операций Сил обороны Украины.
Дополнительно
Зенитно-ракетный комплекс С-300В был разработан в СССР, стоит на вооружении российской, украинской, белорусской и венесуэльской армий. Данная система предназначена для обороны важных военных объектов, группировок войск и административно-промышленных центров от ударов всех типов самолетов и вертолетов, а также крылатых ракет, других аэродинамических средств воздушного нападения, аэробаллистических и баллистических ракет оперативно-тактического назначения.
РЛС 1Л125 "Ниобий-СВ" – это передвижная трехкоординатная радиолокационная система метрового диапазона была создана специально для противовоздушной обороны сухопутных войск российской армии. Принята на вооружение в 2016 году.
Напомним
На временно оккупированной территории Бердянского района Запорожской области состоялась успешная операция украинской разведки и Движения сопротивления. Два взрыва поразили подразделение "ахмат" российских захватчиков, которые занимались незаконным сбытом краденого дизельного топлива.