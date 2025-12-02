ССО атаковали оккупантов на Донбассе: поражены склады и личный состав, видео
Киев • УНН
Силы спецопераций ВСУ успешно атаковали оккупантов в Донецкой и Луганской областях. Уничтожены склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов, а также место скопления личного состава.
В ночь на 1 декабря подразделения Сил специальных операций ВСУ успешно поразили ударными БПЛА российских оккупантов в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ССО.
Детали
В Донецкой области дроны ССО поразили место скопления личного состава противника в Покровске, а в Белояровке успешно поразили склад боеприпасов 51-й общевойсковой армии.
В населенном пункте Денежниково Луганской области поражен склад горюче-смазочных материалов 3-й мотострелковой дивизии.
Украинские спецназовцы опубликовали видео успешных ударов по вражеским целям.
Напомним
