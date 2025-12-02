ССО атаковали оккупантов на Донбассе: поражены склады и личный состав, видео

В ночь на 1 декабря подразделения Сил специальных операций ВСУ успешно поразили ударными БПЛА российских оккупантов в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ССО.

Детали

В Донецкой области дроны ССО поразили место скопления личного состава противника в Покровске, а в Белояровке успешно поразили склад боеприпасов 51-й общевойсковой армии.

В населенном пункте Денежниково Луганской области поражен склад горюче-смазочных материалов 3-й мотострелковой дивизии.

Украинские спецназовцы опубликовали видео успешных ударов по вражеским целям.

Напомним

Главное управление разведки Министерства обороны Украины показало видео уничтожения российских радаров и пусковых установок ЗРК на Донбассе. Была уничтожена пусковая установка 9А83 из состава ЗРК "С-300В" и две радиолокационные станции 1Л125 "Ниобий-СВ".