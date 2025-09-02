$41.370.05
Справа депутата Закарпатської облради: прокуратура повідомила про нову підозру

Київ • УНН

 • 114 перегляди

Депутату Закарпатської облради Олександру Анталу повідомлено про нову підозру за пропозицію змінити цільове призначення земельних ділянок за винагороду. Раніше його викрили на організації незаконного переправлення призовників через кордон за 10 тисяч євро.

Справа депутата Закарпатської облради: прокуратура повідомила про нову підозру

НАБУ і САП повідомили про нову підозру депутату Закарпатської обласної ради, якого підозрюють в організації незаконного переправлення осіб призивного віку через державний кордон України. Депутат пропонував за винагороду змінити цільове призначення земельних ділянок. Про це повідомляє пресслужба НАБУ, передає УНН.

Деталі

В НАБУ не називають імені депутата, але за матеріалами справи відомо, що мова йде про Олександра Антала, якому було повідомлено про підозру за організацію незаконного переправлення осіб призивного віку через державний кордон України.

НАБУ і САП повідомили про нову підозру депутату Закарпатської обласної ради. Обранець пропонував за винагороду змінити цільове призначення земельних ділянок. Натомість просив 15% статутного капіталу юридичної особи, яка мала стати власницею цих ділянок та майнового комплексу на них. Аби провернути цю схему, депутат обіцяв домовитися з міським головою, іншими службовцями та депутатами міської ради, щоб ті ухвалили "правильне" рішення

- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що фігуранта викрили під час розслідування іншої справи, в якій він разом зі спільником за хабар допомагав чоловікам призовного віку незаконно перетинати державний кордон поза межами офіційних пунктів пропуску.

Для цього депутат залучив "авторитета", який мав вплив на працівників Держприкордонслужби України. За таку "послугу" спільники просили 10 тисяч євро з людини. За додаткову тисячу євро пропонували доставити "клієнта" з Києва до Ужгорода для подальшого переправлення через кордон. У разі потреби - допомогти в’їхати назад в Україну

- додали в НАБУ.

Наразі досудове розслідування за обома епізодами справи завершено.

Нагадаємо

28 травня 2025 року за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід до депутата обласної ради однієї із західних областей, якого викрили на організації незаконного переправлення осіб призивного віку через державний кордон України та незаконному впливі на працівників ДПС України.

Павло Башинський

СуспільствоПолітикаКримінал та НП
Державний кордон України
Національне антикорупційне бюро України
Державна прикордонна служба України
Україна
Ужгород
Київ