Дело депутата Закарпатского облсовета: прокуратура сообщила о новом подозрении

НАБУ и САП сообщили о новом подозрении депутату Закарпатского областного совета, которого подозревают в организации незаконной переправки лиц призывного возраста через государственную границу Украины. Депутат предлагал за вознаграждение изменить целевое назначение земельных участков. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает УНН.

В НАБУ не называют имени депутата, но по материалам дела известно, что речь идет об Александре Антале, которому было сообщено о подозрении за организацию незаконной переправки лиц призывного возраста через государственную границу Украины.

НАБУ и САП сообщили о новом подозрении депутату Закарпатского областного совета. Избранник предлагал за вознаграждение изменить целевое назначение земельных участков. Взамен просил 15% уставного капитала юридического лица, которое должно было стать владелицей этих участков и имущественного комплекса на них. Чтобы провернуть эту схему, депутат обещал договориться с городским головой, другими служащими и депутатами городского совета, чтобы те приняли "правильное" решение

Отмечается, что фигуранта разоблачили во время расследования другого дела, в котором он вместе с сообщником за взятку помогал мужчинам призывного возраста незаконно пересекать государственную границу вне официальных пунктов пропуска.

Для этого депутат привлек "авторитета", который имел влияние на сотрудников Госпогранслужбы Украины. За такую "услугу" сообщники просили 10 тысяч евро с человека. За дополнительную тысячу евро предлагали доставить "клиента" из Киева в Ужгород для дальнейшей переправки через границу. В случае необходимости - помочь въехать обратно в Украину