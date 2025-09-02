$41.370.05
11:50 • 9244 просмотра
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto
11:02 • 30496 просмотра
Убийство Парубия: суд арестовал подозреваемогоPhoto
10:24 • 60607 просмотра
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в ЧерногорииPhotoVideo
Эксклюзив
08:46 • 77983 просмотра
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
08:31 • 46561 просмотра
Освобожден поселок Удачное в Донецкой области - ГенштабVideo
Эксклюзив
2 сентября, 06:00 • 100274 просмотра
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель ПрезидентаPhoto
Эксклюзив
2 сентября, 05:30 • 41151 просмотра
"Создается впечатление, что бизнес приравнен к преступной деятельности": адвокат о неотложности принятия изменений в УПК, которые облегчат жизнь предпринимателям
1 сентября, 18:36 • 73339 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo
1 сентября, 15:53 • 52096 просмотра
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
Эксклюзив
1 сентября, 14:20 • 103876 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Хранитель

Дело депутата Закарпатского облсовета: прокуратура сообщила о новом подозрении

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Депутату Закарпатского облсовета Александру Анталу сообщено о новом подозрении за предложение изменить целевое назначение земельных участков за вознаграждение. Ранее его разоблачили на организации незаконной переправки призывников через границу за 10 тысяч евро.

Дело депутата Закарпатского облсовета: прокуратура сообщила о новом подозрении

НАБУ и САП сообщили о новом подозрении депутату Закарпатского областного совета, которого подозревают в организации незаконной переправки лиц призывного возраста через государственную границу Украины. Депутат предлагал за вознаграждение изменить целевое назначение земельных участков. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает УНН.

Детали

В НАБУ не называют имени депутата, но по материалам дела известно, что речь идет об Александре Антале, которому было сообщено о подозрении за организацию незаконной переправки лиц призывного возраста через государственную границу Украины.

НАБУ и САП сообщили о новом подозрении депутату Закарпатского областного совета. Избранник предлагал за вознаграждение изменить целевое назначение земельных участков. Взамен просил 15% уставного капитала юридического лица, которое должно было стать владелицей этих участков и имущественного комплекса на них. Чтобы провернуть эту схему, депутат обещал договориться с городским головой, другими служащими и депутатами городского совета, чтобы те приняли "правильное" решение

- говорится в сообщении.

Отмечается, что фигуранта разоблачили во время расследования другого дела, в котором он вместе с сообщником за взятку помогал мужчинам призывного возраста незаконно пересекать государственную границу вне официальных пунктов пропуска.

Для этого депутат привлек "авторитета", который имел влияние на сотрудников Госпогранслужбы Украины. За такую "услугу" сообщники просили 10 тысяч евро с человека. За дополнительную тысячу евро предлагали доставить "клиента" из Киева в Ужгород для дальнейшей переправки через границу. В случае необходимости - помочь въехать обратно в Украину

- добавили в НАБУ.

Сейчас досудебное расследование по обоим эпизодам дела завершено.

Напомним

28 мая 2025 года по ходатайству детективов НАБУ, согласованному прокурором САП, следственный судья ВАКС применил меру пресечения к депутату областного совета одной из западных областей, которого разоблачили на организации незаконной переправки лиц призывного возраста через государственную границу Украины и незаконном влиянии на сотрудников ГПС Украины.

Павел Башинский

ОбществоПолитикаКриминал и ЧП
Государственная граница Украины
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Государственная пограничная служба Украины
Украина
Ужгород
Киев