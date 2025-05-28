Схема незаконного виїзду чоловіків призивного віку за кордон: обрано запобіжний захід до депутата Закарпатської облради Антала
Київ • УНН
Депутата Закарпатської облради підозрюють в організації схеми незаконного перетину кордону для чоловіків призовного віку. Суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою або застава 21,2 млн грн.
28 травня 2025 року за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід до депутата обласної ради однієї із західних областей, якого викрили на організації незаконного переправлення осіб призивного віку через державний кордон України та незаконному впливі на працівників ДПС України. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, пише УНН.
Деталі
Прізвище підозрюваного не вказується, однак, за інформацією джерел УНН мова про депутата Закарпатської обласної ради від партії "За майбутнє" Олександра Антала.
Суд погодився з доводами прокурора та застосував до депутата облради запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 21,2 млн грн застави.
У разі внесення застави на підозрюваного будуть покладені відповідні процесуальні обов’язки.
Доповнення
У межах досудового розслідування, яке здійснюють детективи НАБУ, встановлено, що депутат облради під час спілкування із громадянином запропонував вирішити питання перетину державного кордону України військовозобов’язаними особами поза межами офіційних пунктів пропуску. Для цього депутат залучив особу, яка начебто має безпосередній вплив на працівників ДПС України та може забезпечити безперешкодний перетин кордону.
Вартість перетину кордону становить 10 000 євро за одну особу.
Крім того, депутат зауважив, що він може організувати переміщення осіб з м. Києва до визначеного місця, а також забезпечити не лише виїзд, а й в’їзд осіб до України.
САП та НАБУ викрили депутата облради одразу після одержання ним обумовлених коштів, а саме 20 тис. євро. Його спільника затримано. Йому готується повідомлення про підозру.
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