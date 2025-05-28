Схема незаконного выезда мужчин призывного возраста за границу: избрана мера пресечения депутату Закарпатского облсовета Анталу
Киев • УНН
Депутата Закарпатского облсовета подозревают в организации схемы незаконного пересечения границы для мужчин призывного возраста. Суд избрал меру пресечения - содержание под стражей или залог 21,2 млн грн.
28 мая 2025 года по ходатайству детективов НАБУ, согласованному прокурором САП, следственный судья ВАКС применил меру пресечения к депутату областного совета одной из западных областей, который был разоблачен на организации незаконной переправки лиц призывного возраста через государственную границу Украины и незаконном влиянии на работников ГНС Украины. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, пишет УНН.
Детали
Фамилия подозреваемого не указывается, однако, по информации источников УНН речь о депутате Закарпатского областного совета от партии "За будущее" Александре Антале.
Суд согласился с доводами прокурора и применил к депутату облсовета меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 21,2 млн грн залога.
В случае внесения залога на подозреваемого будут возложены соответствующие процессуальные обязанности.
Дополнение
В рамках досудебного расследования, которое осуществляют детективы НАБУ, установлено, что депутат облсовета во время общения с гражданином предложил решить вопрос пересечения государственной границы Украины военнообязанными лицами вне пределов официальных пунктов пропуска. Для этого депутат привлек лицо, которое якобы имеет непосредственное влияние на работников ГНС Украины и может обеспечить беспрепятственное пересечение границы.
Стоимость пересечения границы составляет 10 000 евро за одно лицо.
Кроме того, депутат отметил, что он может организовать перемещение лиц из г. Киева в определенное место, а также обеспечить не только выезд, но и въезд лиц в Украину.
САП и НАБУ разоблачили депутата облсовета сразу после получения им обусловленных средств, а именно 20 тыс. евро. Его сообщник задержан. Ему готовится сообщение о подозрении.
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