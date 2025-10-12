$41.510.00
11 жовтня, 16:00
Добірка фільмів для довгих жовтневих вечорів: від романтики до драмиVideo
11 жовтня, 14:06 • 32792 перегляди
На кордонах з ЄС запроваджується система перевірки EES: що потрібно знати українцям
11 жовтня, 13:21 • 22053 перегляди
Є хороші варіанти, сильні ідеї: Зеленський обговорив з Трампом посилення української ППО
11 жовтня, 12:56 • 27619 перегляди
Загибель блогера Ганіча у Києві: що відомо про нього, та кому він написав перед смертю
11 жовтня, 12:10 • 20418 перегляди
Дрони СБУ уразили НПЗ “Башнафта”, який за 1400 кілометрів від України - джерело
11 жовтня, 08:54 • 24925 перегляди
У Києві в авто знайшли відомого блогера з простреленою головою: поліція розпочала кримінальне провадження
10 жовтня, 19:08 • 33102 перегляди
Зеленський незадоволений захистом київських ТЕЦ
10 жовтня, 17:04 • 42766 перегляди
Свириденко внесла до Ради подання щодо призначення міністром культури Тетяни Бережної
10 жовтня, 15:17 • 61754 перегляди
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартостіPhoto
10 жовтня, 14:10 • 35125 перегляди
Українська делегація готується до візиту в США: Зеленський розкрив деталі
Spiegel: Меркель допомагала російській армії освоїти сучасну тактику ведення бою до вторгнення рф в Україну

Київ • УНН

 • 856 перегляди

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель допомагала російській армії опановувати сучасну тактику ведення бою напередодні вторгнення рф в Україну у 2014 році. Оборонний концерн Rheinmetall планував отримати контракт із кремлем на суму близько 1 мільярда євро.

Spiegel: Меркель допомагала російській армії освоїти сучасну тактику ведення бою до вторгнення рф в Україну

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель допомагала російській армії опановувати сучасну тактику ведення бою напередодні вторгнення рф в Україну у 2014 році. Про це повідомляє Spiegel, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що розробкою симуляторів, програмного забезпечення та обладнання займався оборонний концерн Rheinmetall, який планував отримати контракт із кремлем на суму близько 1 мільярда євро.

За даними видання, за підтримки уряду Меркель передбачалося створення в росії мережі навчальних центрів за зразком німецького полігону Альтмарк, де відпрацьовували імітацію сучасних бойових дій.

На саміті НАТО в Бухаресті у квітні 2008 року Україні та Грузії було відмовлено у приєднання до Плану дій щодо членства, частково через позицію канцлера Німеччини Ангели Меркель. Лише через кілька місяців москва напала на Грузію

- йдеться у статті.

Автори вказують, що політики в Берліні тоді вважали, що співпраця з москвою "сприятиме стабільності", однак на практиці вона допомогла росії зміцнити армію перед війною проти України.

Нагадаємо

Днями Ангела Меркель потрапила в скандал через інтерв'ю, в якому вона звинуватила Балтійські країни у "зриві переговорів з путіним". Пізніше польські та балтійські чиновники різко відреагували на заяви екс-канцлерки, яка, на їхню думку, частково звинуватила їх у вторгненні рф в Україну.

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Ангела Меркель
Рейнметалл
НАТО
Бухарест
Німеччина
Україна
Грузія
Берлін
Польща