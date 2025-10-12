Spiegel: Меркель допомагала російській армії освоїти сучасну тактику ведення бою до вторгнення рф в Україну
Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель допомагала російській армії опановувати сучасну тактику ведення бою напередодні вторгнення рф в Україну у 2014 році. Оборонний концерн Rheinmetall планував отримати контракт із кремлем на суму близько 1 мільярда євро.
Деталі
Зазначається, що розробкою симуляторів, програмного забезпечення та обладнання займався оборонний концерн Rheinmetall, який планував отримати контракт із кремлем на суму близько 1 мільярда євро.
За даними видання, за підтримки уряду Меркель передбачалося створення в росії мережі навчальних центрів за зразком німецького полігону Альтмарк, де відпрацьовували імітацію сучасних бойових дій.
На саміті НАТО в Бухаресті у квітні 2008 року Україні та Грузії було відмовлено у приєднання до Плану дій щодо членства, частково через позицію канцлера Німеччини Ангели Меркель. Лише через кілька місяців москва напала на Грузію
Автори вказують, що політики в Берліні тоді вважали, що співпраця з москвою "сприятиме стабільності", однак на практиці вона допомогла росії зміцнити армію перед війною проти України.
Нагадаємо
Днями Ангела Меркель потрапила в скандал через інтерв'ю, в якому вона звинуватила Балтійські країни у "зриві переговорів з путіним". Пізніше польські та балтійські чиновники різко відреагували на заяви екс-канцлерки, яка, на їхню думку, частково звинуватила їх у вторгненні рф в Україну.
