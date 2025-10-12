Spiegel: Меркель помогала российской армии освоить современную тактику ведения боя до вторжения РФ в Украину
Киев
Бывшая канцлер Германии Ангела Меркель помогала российской армии осваивать современную тактику ведения боя накануне вторжения РФ в Украину в 2014 году. Оборонный концерн Rheinmetall планировал получить контракт с Кремлем на сумму около 1 миллиарда евро.
Отмечается, что разработкой симуляторов, программного обеспечения и оборудования занимался оборонный концерн Rheinmetall, который планировал получить контракт с кремлем на сумму около 1 миллиарда евро.
По данным издания, при поддержке правительства Меркель предполагалось создание в России сети учебных центров по образцу немецкого полигона Альтмарк, где отрабатывали имитацию современных боевых действий.
На саммите НАТО в Бухаресте в апреле 2008 года Украине и Грузии было отказано в присоединении к Плану действий по членству, отчасти из-за позиции канцлера Германии Ангелы Меркель. Лишь через несколько месяцев Москва напала на Грузию
Авторы указывают, что политики в Берлине тогда считали, что сотрудничество с Москвой "будет способствовать стабильности", однако на практике оно помогло России укрепить армию перед войной против Украины.
На днях Ангела Меркель попала в скандал из-за интервью, в котором она обвинила Балтийские страны в "срыве переговоров с путиным". Позже польские и балтийские чиновники резко отреагировали на заявления экс-канцлера, которая, по их мнению, частично обвинила их во вторжении РФ в Украину.
