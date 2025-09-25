Словенія заборонила в'їзд прем'єр-міністру Ізраїлю через звинувачення у воєнних злочинах
Київ • УНН
Уряд Словенії заборонив в'їзд прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньягу через звинувачення у воєнних злочинах. Цей крок є частиною тиску Словенії на Ізраїль через військові дії в Газі.
Уряд Словенії запровадив заборону на в’їзд до країни прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, якого звинувачують у воєнних злочинах та злочинах проти людяності. Про це повідомила державний секретар Міністерства закордонних справ Нева Грашич під час прес-конференції в Любляні, повідомляє Вloomberg, пише УНН.
Цей крок є частиною тиску Словенії на Ізраїль через військові дії у Газі. Країна з населенням 2,1 мільйона прагне лідирувати серед держав ЄС у критиці загострення гуманітарної ситуації та зростання кількості жертв серед цивільного населення.
Раніше Любляна вже оголосила персонами нон грата міністра національної безпеки Ізраїлю Ітамара Бен Гвіра та міністра фінансів Бецалеля Смотрича, запровадила ембарго на торгівлю зброєю та заборонила комерційні операції з товарами з окупованих палестинських територій.
Міністр закордонних справ Словенії Таня Фанон наголосила, що ЄС ризикує потрапити під критику за подвійні стандарти, якщо не зможе притягнути Ізраїль до відповідальності за кровопролиття, навіть якщо продовжує запроваджувати санкції проти росії через її вторгнення в Україну.
