Словения запретила въезд премьер-министру Израиля из-за обвинений в военных преступлениях

Правительство Словении ввело запрет на въезд в страну премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, которого обвиняют в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Об этом сообщила государственный секретарь Министерства иностранных дел Нева Грашич во время пресс-конференции в Любляне, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Этот шаг является частью давления Словении на Израиль из-за военных действий в Газе. Страна с населением 2,1 миллиона стремится лидировать среди государств ЕС в критике обострения гуманитарной ситуации и роста числа жертв среди гражданского населения.

Ранее Любляна уже объявила персонами нон грата министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен Гвира и министра финансов Бецалеля Смотрича, ввела эмбарго на торговлю оружием и запретила коммерческие операции с товарами с оккупированных палестинских территорий.

Министр иностранных дел Словении Таня Фанон подчеркнула, что ЕС рискует попасть под критику за двойные стандарты, если не сможет привлечь Израиль к ответственности за кровопролитие, даже если продолжает вводить санкции против России из-за ее вторжения в Украину.

