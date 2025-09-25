Словения запретила въезд премьер-министру Израиля из-за обвинений в военных преступлениях
Киев • УНН
Правительство Словении запретило въезд премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху из-за обвинений в военных преступлениях. Этот шаг является частью давления Словении на Израиль из-за военных действий в Газе.
Правительство Словении ввело запрет на въезд в страну премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, которого обвиняют в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Об этом сообщила государственный секретарь Министерства иностранных дел Нева Грашич во время пресс-конференции в Любляне, сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Этот шаг является частью давления Словении на Израиль из-за военных действий в Газе. Страна с населением 2,1 миллиона стремится лидировать среди государств ЕС в критике обострения гуманитарной ситуации и роста числа жертв среди гражданского населения.
Ранее Любляна уже объявила персонами нон грата министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен Гвира и министра финансов Бецалеля Смотрича, ввела эмбарго на торговлю оружием и запретила коммерческие операции с товарами с оккупированных палестинских территорий.
Министр иностранных дел Словении Таня Фанон подчеркнула, что ЕС рискует попасть под критику за двойные стандарты, если не сможет привлечь Израиль к ответственности за кровопролитие, даже если продолжает вводить санкции против России из-за ее вторжения в Украину.
