Швеція виділяє Україні додаткові 33,5 млн євро допомоги перед зимою
Київ • УНН
Швеція надає Україні додаткові 33,5 мільйона євро для посилення підтримки у зимовий період. Кошти будуть направлені до Фонду допомоги, відновлення, реконструкції та реформ України Світового банку.
Швеція оголосила про новий пакет фінансової допомоги Україні на суму 385 мільйонів шведських крон (приблизно 33,5 мільйона євро) для посилення підтримки у зимовий період. Кошти підуть до Фонду допомоги, відновлення, реконструкції та реформ України (URTF) Світового банку. Про це йдеться в повідомленні МЗС Швеції у соцмережі Х, пише УНН.
Деталі
Міністерство закордонних справ Швеції повідомило, що уряд країни ухвалив рішення збільшити внесок до спеціального фонду URTF (Ukraine Relief, Recovery, Reconstruction and Reform Trust Fund), який адмініструє Світовий банк. Фонд створено для покриття нагальних гуманітарних і відновлювальних потреб України, а також для підтримки довгострокових реформ і розвитку.
Україна разом із країнами Півночі та Балтії запускають масштабну військову ініціативу - Шмигаль15.10.25, 21:42 • 3574 перегляди
Додаткові гроші дозволять зміцнити енергетичну стійкість, підготувати критичну інфраструктуру до холодного сезону та допомогти українським громадам, які постраждали від російської агресії.
Минулого тижня міністр з питань міжнародного розвитку та зовнішньої торгівлі Бенжамін Доуса взяв участь у щорічних зборах Світового банку, де провів зустріч із керуючим директором з операцій Банку. Під час переговорів він підтвердив, що Швеція продовжить інвестувати у програми відбудови України, зокрема у сфери енергетики, житлового відновлення та місцевого самоврядування.
Швеція закликала ЄС перейти в "режим війни" для збереження миру 20.10.25, 01:32 • 8100 переглядiв
URTF – це один із ключових механізмів, через який міжнародні партнери фінансують екстрене відновлення та реформування України. Внесок Швеції є одним із найбільших у рамках цього фонду, а загальна підтримка Стокгольма з початку повномасштабного вторгнення вже перевищила 30 мільярдів шведських крон, включно з військовою, фінансовою та гуманітарною допомогою.
Швеція готова зробити нові внески в ініціативу PURL для України15.10.25, 12:41 • 2774 перегляди