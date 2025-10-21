$41.760.03
"Контракт 18-24" розширили: тепер служити можна у будь-якій бригаді Сил оборони
Новим ректором Державного біотехнологічного університету може стати прихильник "харківської весни" з проросійськими настроями
Діставайте шарфи та пуховики: на сході України очікуються заморозки
Плюс 325 млрд гривень на фінансування сектору безпеки і оборони: Рада ухвалила зміни до бюджету
Рада призначила Бережну очільницею Мінкульту
Прокуратура проситиме для ексдиректора "Молодого театру" Білоуса арешт без застави
Європейські лідери підтримали припинення вогню в Україні та переговори на основі поточної лінії зіткнення
Союзники прагнуть посилити Україну на тлі зустрічі Трампа і путіна, дехто в ЄС хоче участі в саміті - Politico
Коли увімкнуть опалення по всій Україні - відповідь енергетиків
рф знову атакувала енергетику в двох областях, Чернігів і частина регіону без світла
Швеція виділяє Україні додаткові 33,5 млн євро допомоги перед зимою

Київ • УНН

Швеція надає Україні додаткові 33,5 мільйона євро для посилення підтримки у зимовий період. Кошти будуть направлені до Фонду допомоги, відновлення, реконструкції та реформ України Світового банку.

Швеція оголосила про новий пакет фінансової допомоги Україні на суму 385 мільйонів шведських крон (приблизно 33,5 мільйона євро) для посилення підтримки у зимовий період. Кошти підуть до Фонду допомоги, відновлення, реконструкції та реформ України (URTF) Світового банку. Про це йдеться в повідомленні МЗС Швеції у соцмережі Х, пише УНН.

Деталі

Міністерство закордонних справ Швеції повідомило, що уряд країни ухвалив рішення збільшити внесок до спеціального фонду URTF (Ukraine Relief, Recovery, Reconstruction and Reform Trust Fund), який адмініструє Світовий банк. Фонд створено для покриття нагальних гуманітарних і відновлювальних потреб України, а також для підтримки довгострокових реформ і розвитку.

Україна разом із країнами Півночі та Балтії запускають масштабну військову ініціативу - Шмигаль15.10.25, 21:42 • 3574 перегляди

Додаткові гроші дозволять зміцнити енергетичну стійкість, підготувати критичну інфраструктуру до холодного сезону та допомогти українським громадам, які постраждали від російської агресії.

Минулого тижня міністр з питань міжнародного розвитку та зовнішньої торгівлі Бенжамін Доуса взяв участь у щорічних зборах Світового банку, де провів зустріч із керуючим директором з операцій Банку. Під час переговорів він підтвердив, що Швеція продовжить інвестувати у програми відбудови України, зокрема у сфери енергетики, житлового відновлення та місцевого самоврядування.

Швеція закликала ЄС перейти в "режим війни" для збереження миру 20.10.25, 01:32 • 8100 переглядiв

URTF – це один із ключових механізмів, через який міжнародні партнери фінансують екстрене відновлення та реформування України. Внесок Швеції є одним із найбільших у рамках цього фонду, а загальна підтримка Стокгольма з початку повномасштабного вторгнення вже перевищила 30 мільярдів шведських крон, включно з військовою, фінансовою та гуманітарною допомогою.

Швеція готова зробити нові внески в ініціативу PURL для України15.10.25, 12:41 • 2774 перегляди

Степан Гафтко

