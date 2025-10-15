Швеція готова зробити нові внески в ініціативу PURL для України

$41.750.14
09:25 • 1878 перегляди
Зеленський призначив в.о. голови Дніпропетровської ОДА: що про нього відомо
09:00 • 5714 перегляди
Зеленський утворив Одеську МВА і призначив її очільником Лисака
08:32 • 5796 перегляди
Близько 4,5 тисячі нових штрафів щомісяця: ТЦК активізували перевірки військового обліку – інфографікаPhoto
Ексклюзив
08:03 • 10916 перегляди
Зґвалтування 14-річної дівчини на Закарпатті: захист розповів, на якому етапі розгляд апеляції на вирок хлопцям
07:49 • 13066 перегляди
рф тричі за тиждень атакувала газову інфраструктуру України, уночі вдарила по ТЕЦ - Нафтогаз
Ексклюзив
07:17 • 19544 перегляди
Всесвітній день боротьби з раком молочної залози: як проявляється хвороба, її діагностика та профілактикаPhoto
07:08 • 20738 перегляди
ФК "Незламні" з Харкова: як ампфутбол допомагає ветеранам долати ізоляцію
06:15 • 13172 перегляди
Генштаб підтвердив повторне ураження нафтового терміналу у Феодосії та удар по інших об'єктах окупантів
05:48 • 14772 перегляди
86 зі 113 дронів знешкоджено над Україною під час нічної атаки рф
14 жовтня, 23:34 • 15736 перегляди
Уряд закликає громади не поспішати з опалювальним сезоном, зберігаючи ресурси - Кулеба
Шахраї пропонують "легкий заробіток" у соцмережах: як захиститися15 жовтня, 01:08 • 40160 перегляди
Жорстокі сутички в Газі: ХАМАС здійснив публічну страту восьми осіб - CNN15 жовтня, 01:39 • 59261 перегляди
Екстрені відключення світла запровадили в низці областей05:19 • 16552 перегляди
Легендарні "янголи" Victoria's Secret знову на подіумі: коли й де дивитися шоуVideo05:50 • 35360 перегляди
Польща ліквідує Центральне антикорупційне бюро: чому це тривожний сигнал для НАБУ08:15 • 11432 перегляди
Польща ліквідує Центральне антикорупційне бюро: чому це тривожний сигнал для НАБУ08:15 • 11506 перегляди
Всесвітній день боротьби з раком молочної залози: як проявляється хвороба, її діагностика та профілактикаPhoto
Ексклюзив
07:17 • 19544 перегляди
ФК "Незламні" з Харкова: як ампфутбол допомагає ветеранам долати ізоляцію07:08 • 20738 перегляди
Легендарні "янголи" Victoria's Secret знову на подіумі: коли й де дивитися шоуVideo05:50 • 35450 перегляди
Зеленський позбавив громадянства Труханова: що відомо про мера Одеси14 жовтня, 13:31 • 87877 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Джон Гілі
Сергій Лисак
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Велика Британія
Брюссель
Бренд Skims Кім Кардаш'ян презентував трусики з накладним лобковим волоссямPhoto15 жовтня, 00:05 • 53926 перегляди
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручинPhoto14 жовтня, 13:19 • 33441 перегляди
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійстваPhoto14 жовтня, 13:05 • 35385 перегляди
Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній турPhoto13 жовтня, 15:39 • 43416 перегляди
16-річна донька Тайсона Ф'юрі заручилася: Періс Ф'юрі захистила вибір доньки13 жовтня, 15:15 • 47337 перегляди
Серіали
Фільм
Eurofighter Typhoon
Дипломатка
MIM-104 Patriot

Швеція готова зробити нові внески в ініціативу PURL для України

Київ • УНН

 • 680 перегляди

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що країна готова зробити нові внески в ініціативу PURL щодо озброєнь. Він закликав інші країни нарощувати допомогу Україні, оскільки її підтримка знижується.

Швеція готова зробити нові внески в ініціативу PURL для України

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив у середу, що його країна готова зробити нові внески в ініціативу PURL щодо озброєнь, і закликав інші країни продовжувати нарощувати свою допомогу Україні, пише УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

"Ми спостерігаємо неправильну траєкторію, коли йдеться про підтримку України. Вона знижується. Ми хочемо бачити більше зусиль для посилення та збільшення фінансової підтримки та військових пожертвувань Україні", – сказав Йонсон напередодні зустрічі міністрів оборони НАТО у Брюсселі.

Фінляндія приєднується до програми PURL для закупівлі зброї для України у США - міністр15.10.25, 11:54 • 1046 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
благодійність
НАТО
Брюссель
Швеція
Україна