Швеція готова зробити нові внески в ініціативу PURL для України
Київ • УНН
Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що країна готова зробити нові внески в ініціативу PURL щодо озброєнь. Він закликав інші країни нарощувати допомогу Україні, оскільки її підтримка знижується.
Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив у середу, що його країна готова зробити нові внески в ініціативу PURL щодо озброєнь, і закликав інші країни продовжувати нарощувати свою допомогу Україні, пише УНН з посиланням на The Guardian.
Деталі
"Ми спостерігаємо неправильну траєкторію, коли йдеться про підтримку України. Вона знижується. Ми хочемо бачити більше зусиль для посилення та збільшення фінансової підтримки та військових пожертвувань Україні", – сказав Йонсон напередодні зустрічі міністрів оборони НАТО у Брюсселі.
Фінляндія приєднується до програми PURL для закупівлі зброї для України у США - міністр15.10.25, 11:54 • 1046 переглядiв