Швеция готова внести новый вклад в инициативу PURL для Украины
Киев • УНН
Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что страна готова внести новый вклад в инициативу PURL по вооружениям. Он призвал другие страны наращивать помощь Украине, поскольку ее поддержка снижается.
Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил в среду, что его страна готова внести новый вклад в инициативу PURL по вооружениям, и призвал другие страны продолжать наращивать свою помощь Украине, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.
Детали
"Мы наблюдаем неправильную траекторию, когда речь идет о поддержке Украины. Она снижается. Мы хотим видеть больше усилий для усиления и увеличения финансовой поддержки и военных пожертвований Украине", – сказал Йонсон накануне встречи министров обороны НАТО в Брюсселе.
